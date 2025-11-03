Ілон Маск прогнозує кінець ери смартфонів: що замінить телефони у майбутньому

Ілон Маск заявив, що світ може перебувати на порозі технологічної революції. За його словами вже через п’ять років смартфони зникнуть, а їхнє місце займуть сучасні пристрої нового покоління, які працюватимуть безпосередньо з штучним інтелектом.

Ілон Маск прогнозує зникнення смартфонів. Фото з відкритих джерел

Під час розмови з подкастером Джо Роганом 31 жовтня Ілон Маск заявив, що вже до 2030 року люди перестануть користуватися телефонами у звичному розумінні. Замість цього з’являться пристрої, які напряму взаємодіють із серверами ШІ, обробляючи інформацію в режимі реального часу.

"У наступні 5–6 років ми відмовимося від класичної концепції смартфона. Її замінять інтелектуальні пристрої, які працюватимуть на екрані та через аудіо, заздалегідь відчуваючи думки користувача", — прогнозує Маск.

Мільярдер наголосив, що сучасні телефони лише проміжна ланка в розвитку технологій. Вони є "вузлами" у глобальній системі штучного інтелекту, призначеними лише для передачі даних, а не для справжньої взаємодії з цифровим розумом.

Маск вважає, що з часом люди спілкуватимуться з технологіями природніше. На його думку, це буде відбуватися без екранів, кнопок чи програм. Замість цього користувач взаємодіятиме безпосередньо зі штучним інтелектом, який передбачатиме його потреби, настрій і навіть наміри.

"Не буде програм чи операційних систем, лише пристрій, який відображає зображення, звук і повністю працює для штучного інтелекту", — додав Маск.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Маск не вперше прогнозує про кінець ери мобільних телефонів. Минулого року мільярдер заявив, що смартфони замінять на імплантовані у мозок людей чипи.

Також "Коментарі" писали, що Ілон Маск зробив тривожний прогноз на майбутнє щодо загрози усьому людству через штучний інтелект.