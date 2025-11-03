Илон Маск прогнозирует конец эры смартфонов: что заменит телефоны в будущем

Илон Маск заявил, что мир может находиться на пороге технологической революции. По его словам, уже через пять лет смартфоны исчезнут, а их место займут современные устройства нового поколения, которые будут работать непосредственно с искусственным интеллектом.

Илон Маск прогнозирует исчезновение смартфонов. Фото из открытых источников

Во время разговора с подкастером Джо Роганом 31 октября Илон Маск заявил, что уже к 2030 году люди перестанут пользоваться телефонами в обычном смысле. Вместо этого появятся устройства, напрямую взаимодействующие с серверами ИИ, обрабатывая информацию в режиме реального времени.

"В следующие 5-6 лет мы откажемся от классической концепции смартфона. Ее заменят интеллектуальные устройства, которые будут работать на экране и через аудио, заранее чувствуя мнения пользователя", — прогнозирует Маск.

Миллиардер подчеркнул, что современные телефоны только промежуточное звено в развитии технологий. Они являются "узлами" в глобальной системе искусственного интеллекта, предназначенными только для передачи данных, а не для подлинного взаимодействия с цифровым умом.

Маск считает, что со временем люди будут общаться с технологиями более естественно. По его мнению, это будет происходить без экранов, кнопок или программ. Вместо этого пользователь будет взаимодействовать непосредственно с искусственным интеллектом, предусматривающим его потребности, настроение и даже намерения.

"Не будет программ или операционных систем, только устройство, отображающее изображение, звук и полностью работающее для искусственного интеллекта", — добавил Маск.

