Зарплати астронавтів NASA здивували: скільки платять за політ до Місяця

Робота, яка здається вершиною людських досягнень, виявилася значно менш прибутковою, ніж очікувалося. Астронавти NASA, які брали участь у місії "Артеміда-2", отримують у середньому близько 152 тисяч доларів на рік. Ця сума співставна з зарплатами більшості кваліфікованих фахівців у США.

Астронавти NASA місії "Артеміда-2". Фото: AFP

На початку квітня екіпаж місії "Артеміда-2" у складі Ріда Вайзмана, Віктора Гловера, Крістіни Кох та Джеремі Хансена полетіли у космос та облетіли місяць встановивши рекорд за дальністю перебування людини від Землі. Попри складність і небезпеку місії, їхня оплата не передбачає додаткових бонусів за перебування в космосі.

Як пояснюють у NASA, астронавти залишаються державними службовцями, тому їхня зарплата регулюється стандартною тарифною сіткою. Вона не змінюється незалежно від того, чи перебувають вони на Землі, чи виконують польоти за межами планети. Відсутні й доплати за ризик, понаднормову роботу або так звані "космічні надбавки". Таким чином, зарплата астронавтів NASA, які полетіли у космос залишилася на рівні близько 152 тисяч доларів на рік.

Водночас астронавти отримують стандартний пакет соціальних гарантій: медичне страхування, оплачувану відпустку, пенсійні програми та інші пільги. Проте навіть із цими бонусами їхній дохід часто поступається зарплатам у приватному секторі.

Як пише The Sun, фахівці у сфері ІТ, медицини чи авіації можуть заробляти значно більше. Наприклад, зарплата фармацевта становить 137 тисяч доларів, професора — 112-200 тисяч, агента ФБР — 155 тисяч, медсестри-анестезіолога — 189 тисяч, пілота авіаліній – 120-260 тисяч, а менеджера супермаркету Walmart — 400 тисяч.

Попри це, конкуренція за місце в команді астронавтів залишається надзвичайно високою. За даними агентства, лише близько 10 кандидатів з понад 8 тисяч проходять відбір.

