Вчені NASA заявили, що астронавтам не слід мастурбувати в космосі з дивної причини
Вчені NASA заявили, що астронавтам не слід мастурбувати в космосі з дивної причини

Учені пояснили, чому мастурбація в космосі може створити проблеми.

6 квітня 2026, 07:30
Slava Kot

Дослідники космосу дедалі частіше обговорюють не лише технічні, а й побутові аспекти життя за межами Землі. Учені, пов’язані з NASA, пояснили, чому астронавтам не рекомендують займатися мастурбацією під час місій у космосі. Причина пов’язана з особливостями невагомості та можливими ризиками для екіпажу.

Які проблеми можуть виникнути через мастурбацію в космосі. Фото з відкритих джерел

У популярному подкасті Conan O’Brien Needs a Friend ведучий Конан О'Браєн поспілкувався з інженером-механіком і підрядником NASA Смайтом Маллікіним. Під час розмови вони торкнулися маловідомих нюансів життя астронавтів на орбіті.

О'Браєн запитав, чи надсилав той коли-небудь порнографічні матеріали на Міжнародну космічну станцію. Інженер NASA чітко вказав, що не робив таких речей, однак пожартував щодо мастурбації в невагомості.

"Три жінки-астронавтки можуть бути запліднені одним чоловіком під час одного сеансу… це знаходить свій шлях", – відповів Маллікін.

Хоча це було сказано з гумором, у невагомості справді рідини складно піддаються контролю.

Астроном Джон Мілліс пояснює, що інтимні процеси у невагомості це справжній "логістичний виклик". За його словами, у стані невагомості невелика кількість рідини не падає вниз, а починає вільно плавати всередині космічного корабля. Це може створювати серйозні гігієнічні та технічні проблеми на борту.

Крім того, у невагомості можуть також виникнути проблеми з ерекцією. На Землі гравітація тягне кров до нижньої частини тіла. У космосі цей механізм зникає, і кров спрямовується до грудної клітки та голови. Оскільки значна частина крові зосереджена у верхній частині тулуба, її набагато важче спрямувати до органів малого таза для підтримки ерекції.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчений пояснив, чи можливий секс у космосі і які існують проблеми з ним у невагомості.

Також "Кометнарі" писали, що люди, які були у відкритому космосі розповіли про його запах.



Джерело: https://www.indy100.com/science-tech/nasa-astronauts-masturbate-space-2676649280
