Вчені NASA заявили, що астронавтам не слід мастурбувати в космосі з дивної причини

Дослідники космосу дедалі частіше обговорюють не лише технічні, а й побутові аспекти життя за межами Землі. Учені, пов’язані з NASA, пояснили, чому астронавтам не рекомендують займатися мастурбацією під час місій у космосі. Причина пов’язана з особливостями невагомості та можливими ризиками для екіпажу.

У популярному подкасті Conan O’Brien Needs a Friend ведучий Конан О'Браєн поспілкувався з інженером-механіком і підрядником NASA Смайтом Маллікіним. Під час розмови вони торкнулися маловідомих нюансів життя астронавтів на орбіті.

О'Браєн запитав, чи надсилав той коли-небудь порнографічні матеріали на Міжнародну космічну станцію. Інженер NASA чітко вказав, що не робив таких речей, однак пожартував щодо мастурбації в невагомості.

"Три жінки-астронавтки можуть бути запліднені одним чоловіком під час одного сеансу… це знаходить свій шлях", – відповів Маллікін.

Хоча це було сказано з гумором, у невагомості справді рідини складно піддаються контролю.

Астроном Джон Мілліс пояснює, що інтимні процеси у невагомості це справжній "логістичний виклик". За його словами, у стані невагомості невелика кількість рідини не падає вниз, а починає вільно плавати всередині космічного корабля. Це може створювати серйозні гігієнічні та технічні проблеми на борту.

Крім того, у невагомості можуть також виникнути проблеми з ерекцією. На Землі гравітація тягне кров до нижньої частини тіла. У космосі цей механізм зникає, і кров спрямовується до грудної клітки та голови. Оскільки значна частина крові зосереджена у верхній частині тулуба, її набагато важче спрямувати до органів малого таза для підтримки ерекції.

