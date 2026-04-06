Ученые NASA заявили, что астронавтам не следует мастурбировать в космосе по странной причине
Ученые NASA заявили, что астронавтам не следует мастурбировать в космосе по странной причине

Ученые объяснили, почему мастурбация в космосе может создать проблемы.

6 апреля 2026, 07:30
Slava Kot

Исследователи космоса все чаще обсуждают не только технические, но и бытовые аспекты жизни вне Земли. Ученые, связанные с NASA, объяснили, почему астронавтам не рекомендуют заниматься мастурбацией во время миссий в космосе. Причина связана с особенностями невесомости и возможными рисками для экипажа.

Какие проблемы могут возникнуть из-за мастурбации в космосе. Фото из открытых источников

В популярном подкасте Conan O'Brien Needs a Friend ведущий Конан О'Брайен пообщался с инженером-механиком и подрядчиком NASA Смайтом Малликиным. Во время разговора они затронули малоизвестные нюансы жизни астронавтов на орбите.

О'Брайен спросил, отправлял ли тот когда-нибудь порнографические материалы на Международную космическую станцию. Инженер NASA четко указал, что не делал таких вещей, однако пошутил по поводу мастурбации в невесомости.

"Три женщины-астронавтки могут быть оплодотворены одним мужчиной во время одного сеанса… это находит свой путь", – ответил Малликин.

Хотя это было сказано с юмором, в невесомости действительно жидкости сложно поддаются контролю.

Астроном Джон Миллис объясняет, что интимные процессы в невесомости – это настоящий "логистический вызов". По его словам, в невесомости небольшое количество жидкости не падает вниз, а начинает свободно плавать внутри космического корабля. Это может привести к серьезным гигиеническим и техническим проблемам на борту.

Кроме того, в невесомости могут возникнуть проблемы с эрекцией. На Земле гравитация тянет кровь в нижнюю часть тела. В космосе этот механизм исчезает, и кровь устремляется к грудной клетке и голове. Поскольку значительная часть крови сосредоточена в верхней части туловища, ее гораздо труднее направить в органы малого таза для поддержания эрекции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученый объяснил, возможен ли секс в космосе и какие проблемы с ним в невесомости.

Также "Кометнари" писали, что люди, которые были в открытом космосе, рассказали о его запахе.



Источник: https://www.indy100.com/science-tech/nasa-astronauts-masturbate-space-2676649280
