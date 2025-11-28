Г'юстоне, у нас проблема: вчений пояснює, чи можливий секс у космосі

Мрії про космічні подорожі дедалі частіше супроводжуються питанням, яке хвилює не лише науковців: чи можливий секс у космосі? Попри романтику невагомості, реальність виявляється значно складнішою, ніж можна уявити. Фізик і астроном Джон Мілліс пояснив, із якими труднощами зіткнулися б люди, якби спробували інтимні стосунки поза Землею.

Кадр з фільму "Джеймс Бонд: Місячний гонщик" 1979 року

Джон Мілліс в коментарі The Sun розповів, що в умовах невагомості навіть легкий рух відштовхує партнерів у протилежні боки. За його словами, без додаткової фіксації астронавтам буде майже неможливо зберегти контакт.

"Навіть найлегший дотик може ускладнити підтримку контакту, якщо обидві людини не закріплені належним чином. Астронавтам доведеться триматися за космічну станцію і навіть один за одного", — пояснює вчений.

Одним із можливих рішень дослідник називає спеціальну систему ременів або певний "тренажер", який утримував би партнера в потрібному положенні.

Однак вчений пояснює, що незручності з сексом у космосі на цьому не закінчуються. За словами фізика, у мікрогравітації кров перерозподіляється й спрямовується до голови, а не до нижніх частин тіла. Це може серйозно ускладнити збудження як чоловікам, так і жінкам.

Крім того, не менш проблемною стає поведінка рідин. У космосі піт, вагінальна вологість та сперма не стікають вниз, а буквально плавають у повітрі, що може створювати всередині модуля доволі незручну та потенційно небезпечну ситуацію.

За словами Мілліса, ключовим фактором є фіксація у космосі. На думку вченого, ідеальним варіантом для сексу в космосі може стати спальний мішок. На Міжнародній космічній станції вони вже є, тож саме цей механізм може допомогти партнерів утримувати разом.

"Будь-який механізм, який би допоміг утримувати тіла пари притиснутими одне до одного, як-от спальний мішок, прикріплений до стіни, допоміг би полегшити статевий акт", — пояснює вчений.

На думку Мілліса, найкращими для сексу в космосы за таких умов будуть місіонерська поза та позиція ложки.

