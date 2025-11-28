Г'юстоне, у нас проблема: вчений пояснює, чи можливий секс у космосі

Рубрики
Slava Kot
Мрії про космічні подорожі дедалі частіше супроводжуються питанням, яке хвилює не лише науковців: чи можливий секс у космосі? Попри романтику невагомості, реальність виявляється значно складнішою, ніж можна уявити. Фізик і астроном Джон Мілліс пояснив, із якими труднощами зіткнулися б люди, якби спробували інтимні стосунки поза Землею.
Кадр з фільму "Джеймс Бонд: Місячний гонщик" 1979 року
Джон Мілліс в коментарі The Sun розповів, що в умовах невагомості навіть легкий рух відштовхує партнерів у протилежні боки. За його словами, без додаткової фіксації астронавтам буде майже неможливо зберегти контакт.
Одним із можливих рішень дослідник називає спеціальну систему ременів або певний "тренажер", який утримував би партнера в потрібному положенні.
Однак вчений пояснює, що незручності з сексом у космосі на цьому не закінчуються. За словами фізика, у мікрогравітації кров перерозподіляється й спрямовується до голови, а не до нижніх частин тіла. Це може серйозно ускладнити збудження як чоловікам, так і жінкам.
Крім того, не менш проблемною стає поведінка рідин. У космосі піт, вагінальна вологість та сперма не стікають вниз, а буквально плавають у повітрі, що може створювати всередині модуля доволі незручну та потенційно небезпечну ситуацію.
За словами Мілліса, ключовим фактором є фіксація у космосі. На думку вченого, ідеальним варіантом для сексу в космосі може стати спальний мішок. На Міжнародній космічній станції вони вже є, тож саме цей механізм може допомогти партнерів утримувати разом.
На думку Мілліса, найкращими для сексу в космосы за таких умов будуть місіонерська поза та позиція ложки.
