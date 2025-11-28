logo

Главная Новости HI-tech космос Хьюстон, у нас проблема: ученый объясняет, возможен ли секс в космосе
commentss НОВОСТИ Все новости

Хьюстон, у нас проблема: ученый объясняет, возможен ли секс в космосе

Физик Джон Миллис объясняет, почему секс в космосе гораздо сложнее, чем кажется.

28 ноября 2025, 00:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Мечты о космических путешествиях все чаще сопровождаются вопросом, который волнует не только ученых: возможен ли секс в космосе? Несмотря на романтику невесомости, реальность оказывается гораздо сложнее, чем можно представить. Физик и астроном Джон Миллис объяснил, с каким трудом столкнулись бы люди, если бы попробовали интимные отношения вне Земли.

Хьюстон, у нас проблема: ученый объясняет, возможен ли секс в космосе

Кадр из фильма "Джеймс Бонд: Лунный гонщик" 1979 года

Джон Миллис в комментарии The Sun рассказал, что в условиях невесомости даже легкое движение отталкивает партнеров в противоположные стороны. По его словам, без дополнительной фиксации астронавтам почти невозможно сохранить контакт.

"Даже самое легкое прикосновение может осложнить поддержку контакта, если оба человека не закреплены должным образом. Астронавтам придется держаться за космическую станцию и даже друг за друга", – объясняет ученый.

Одним из возможных решений исследователь называет специальную систему ремней или определенный "тренажер", удерживающий партнера в нужном положении.

Однако ученый объясняет, что неудобства с сексом в космосе на этом не кончаются. По словам физика, в микрогравитации кровь перераспределяется и устремляется к голове, а не к нижним частям тела. Это может серьезно усложнить возбуждение как мужчинам, так и женщинам.

Кроме того, не менее проблемным становится поведение жидкостей. В космосе пот, влагалищная влажность и сперма не стекают вниз, а буквально плавают в воздухе, что может создавать внутри модуля довольно неудобную и потенциально опасную ситуацию.

По словам Миллиса, ключевым фактором является фиксация в космосе. По мнению учёного, идеальным вариантом для секса в космосе может стать спальный мешок. На Международной космической станции они уже есть, поэтому именно этот механизм может помочь партнерам удерживаться вместе.

"Любой механизм, который бы помог удерживать тела пары прижатыми друг к другу, например спальный мешок, прикрепленный к стене, помог бы облегчить половой акт", — объясняет ученый.

По мнению Миллиса, лучшими для секса в космосе в таких условиях будут миссионерская поза и позиция ложки.

Источник: https://www.thesun.co.uk/news/7867388/space-sex-problems-history-radiation-arousal/
