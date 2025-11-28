Хьюстон, у нас проблема: ученый объясняет, возможен ли секс в космосе

Рубрики
Мечты о космических путешествиях все чаще сопровождаются вопросом, который волнует не только ученых: возможен ли секс в космосе? Несмотря на романтику невесомости, реальность оказывается гораздо сложнее, чем можно представить. Физик и астроном Джон Миллис объяснил, с каким трудом столкнулись бы люди, если бы попробовали интимные отношения вне Земли.
Кадр из фильма "Джеймс Бонд: Лунный гонщик" 1979 года
Джон Миллис в комментарии The Sun рассказал, что в условиях невесомости даже легкое движение отталкивает партнеров в противоположные стороны. По его словам, без дополнительной фиксации астронавтам почти невозможно сохранить контакт.
Одним из возможных решений исследователь называет специальную систему ремней или определенный "тренажер", удерживающий партнера в нужном положении.
Однако ученый объясняет, что неудобства с сексом в космосе на этом не кончаются. По словам физика, в микрогравитации кровь перераспределяется и устремляется к голове, а не к нижним частям тела. Это может серьезно усложнить возбуждение как мужчинам, так и женщинам.
Кроме того, не менее проблемным становится поведение жидкостей. В космосе пот, влагалищная влажность и сперма не стекают вниз, а буквально плавают в воздухе, что может создавать внутри модуля довольно неудобную и потенциально опасную ситуацию.
По словам Миллиса, ключевым фактором является фиксация в космосе. По мнению учёного, идеальным вариантом для секса в космосе может стать спальный мешок. На Международной космической станции они уже есть, поэтому именно этот механизм может помочь партнерам удерживаться вместе.
По мнению Миллиса, лучшими для секса в космосе в таких условиях будут миссионерская поза и позиция ложки.
