Космічний корабель місії "Артеміда II", який полетів на Місяць, втратив зв’язок: що сталося

Екіпаж космічної місії NASA "Артеміда II" (Artemis II) успішно здійснив історичний проліт повз Місяць і повертається на Землю. Під час польоту астронавти на деякий час втратили зв’язок з центром управління, адже корабель опинився поза зоною радіосигналу, коли пролітав за зворотним боком супутника.

Космічний корабель місії "Артеміда II". Фото: NASA

Космічний корабель "Оріон" з чотирма астронавтами на борту встановив новий рекорд віддалення людини від Землі. Приблизно о 20:56 за київським часом апарат місії "Артеміда II" подолав позначку понад 400 тисяч кілометрів від планети, перевершивши рекорд місії "Аполлон-13", який тримався з 1970 року.

Коли "Оріон" опинився за Місяцем, радіосигнал був тимчасово втрачений. Перерва в зв’язку тривала близько 40 хвилин. Це очікуваний ефект під час польоту за зворотним боком супутника, який блокує передачу сигналу на Землю. У цей час диспетчери місії, родини астронавтів і глядачі трансляції чекали на відновлення контакту.

Перед зникненням сигналу екіпаж записав коротке звернення до Землі.

"Отже, готуючись до припинення радіозв’язку, ми все ще відчуваємо вашу любов із Землі. І всім вам там, на Землі та навколо Землі, ми любимо вас із Місяця", — сказали астронавти.

Протягом шестигодинного прольоту екіпаж місії "Артеміда II" приглушив внутрішнє освітлення "Оріона", щоб зменшити відблиски від вікон та покращити огляд.

Зблизька Місяць перестає бути сяючим диском і перетворюється на скелястий світ з різноманітними рисами. Фото: NASA

Після повернення сигналу першою на зв’язок вийшла астронавтка Крістіна Кох. Вона передала символічне послання та заявила, що головною метою космічних досліджень залишається розвиток людства.

"Коли ми розпочали цей політ до Місяця, я сказала, що ми не покидаємо Землю, а обираємо її. І це правда. Ми будемо досліджувати. Ми будемо будувати кораблі. Ми знову відвідаємо Землю. Ми будемо керувати марсоходами. Ми будемо засновувати компанії. Ми будемо надихати. Але в кінцевому підсумку ми завжди обиратимемо Землю. Ми завжди обиратимемо один одного", — заявила Кох.

Місія "Артеміда II" є ключовим етапом програми NASA з повернення людей на Місяць. Політ корабля "Оріон" має перевірити всі системи перед наступними експедиціями, які вперше з 1972 року мають доставити астронавтів на поверхню супутника.

