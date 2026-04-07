Полетевший на Луну космический корабль миссии "Артемида II" потерял связь: что произошло

Экипаж космической миссии NASA "Артемида II" (Artemis II) успешно совершил исторический пролет мимо Луны и возвращается на Землю. Во время полета астронавты на время потеряли связь с центром управления, ведь корабль оказался вне зоны радиосигнала, когда пролетал по обратной стороне спутника.

Космический корабль миссии "Артемида II". Фото: NASA

Космический корабль "Орион" с четырьмя астронавтами на борту установил новый рекорд удаления человека от Земли. Приблизительно в 20:56 по киевскому времени аппарат миссии "Артемида II" преодолел отметку более 400 тысяч километров от планеты, превзойдя державшийся с 1970 года рекорд миссии "Аполлон-13".

Когда "Орион" оказался за Луной, радиосигнал был временно потерян. Перерыв в связи продолжался около 40 минут. Это ожидаемый эффект при полете с обратной стороны спутника, который блокирует передачу сигнала на Землю. В это время диспетчеры миссии, семьи астронавтов и зрители трансляции ждали возобновления контакта.

Перед исчезновением сигнала экипаж записал короткое обращение к Земле.

"Итак, готовясь к прекращению радиосвязи, мы все еще чувствуем вашу любовь с Земли. И всем вам там, на Земле и вокруг Земли, мы любим вас с Луны", — сказали астронавты.

В течение шестичасового пролета экипаж миссии "Артемида II" приглушил внутреннее освещение "Ориона", чтобы уменьшить блики от окон и улучшить обзор.

Вблизи Луна перестает быть сияющим диском и превращается в скалистый мир с разнообразными чертами. Фото: NASA

По возвращении сигнала первой на связь вышла астронавтка Кристина Кох. Она передала символическое послание и заявила, что главной целью космических исследований остается развитие человечества.

"Когда мы начали этот полет к Луне, я сказала, что мы не покидаем Землю, а выбираем ее. И это правда. Мы будем исследовать. Мы будем изучить. Мы будем строить корабли. Мы снова посетим Землю. Мы будем управлять марсоходами. Мы будем основывать компании. Мы будем вдохновлять. Но в конечном итоге мы будем всегда выбирать Землю. Мы будем всегда выбирать друг друга", — заявила Кох.

Миссия "Артемида II" является ключевым этапом программы NASA по возвращению людей на Луну. Полет корабля "Орион" должен проверить все системы перед последующими экспедициями, впервые с 1972 года должны доставить астронавтов на поверхность спутника.

