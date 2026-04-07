Полетевший на Луну космический корабль миссии "Артемида II" потерял связь: что произошло

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Экипаж космической миссии NASA "Артемида II" (Artemis II) успешно совершил исторический пролет мимо Луны и возвращается на Землю. Во время полета астронавты на время потеряли связь с центром управления, ведь корабль оказался вне зоны радиосигнала, когда пролетал по обратной стороне спутника.
Космический корабль миссии "Артемида II". Фото: NASA
Космический корабль "Орион" с четырьмя астронавтами на борту установил новый рекорд удаления человека от Земли. Приблизительно в 20:56 по киевскому времени аппарат миссии "Артемида II" преодолел отметку более 400 тысяч километров от планеты, превзойдя державшийся с 1970 года рекорд миссии "Аполлон-13".
Когда "Орион" оказался за Луной, радиосигнал был временно потерян. Перерыв в связи продолжался около 40 минут. Это ожидаемый эффект при полете с обратной стороны спутника, который блокирует передачу сигнала на Землю. В это время диспетчеры миссии, семьи астронавтов и зрители трансляции ждали возобновления контакта.
Перед исчезновением сигнала экипаж записал короткое обращение к Земле.
В течение шестичасового пролета экипаж миссии "Артемида II" приглушил внутреннее освещение "Ориона", чтобы уменьшить блики от окон и улучшить обзор.
Вблизи Луна перестает быть сияющим диском и превращается в скалистый мир с разнообразными чертами. Фото: NASA
По возвращении сигнала первой на связь вышла астронавтка Кристина Кох. Она передала символическое послание и заявила, что главной целью космических исследований остается развитие человечества.
Миссия "Артемида II" является ключевым этапом программы NASA по возвращению людей на Луну. Полет корабля "Орион" должен проверить все системы перед последующими экспедициями, впервые с 1972 года должны доставить астронавтов на поверхность спутника.
