Астронавт NASA показав жахливого "монстра" зі щупальцями на МКС: фото налякало інтернет

Фотографія дивного об’єкта зі "щупальцями", зроблена астронавтом Доном Петтітом на борту Міжнародної космічної станції, викликала хвилю обговорень у соціальних мережах. На знімку видно фіолетовий яйцеподібний об’єкт з численними відростками, який багатьом нагадав істоту з культового фільму жахів "Чужий".

"Монстр" зі щупальцями на МКС. Фото: Дон Петтіт

Дон Петтіт в соцмережі X опублікував фото невідомого та дивного предмету з МКС. Користувачі інтернету висловлювали занепокоєння. Дехто писав, що "це виглядає як вилуплення інопланетного яйця", а інші закликали "знищити його вогнем". Однак астронавт розповів, що на фото зображена картопля, яку він вирощує на орбіті.

"Це рання фіолетова картопля, укомплектована липучкою, щоб закріпити її в моєму імпровізованому тераріумі з підсвічуванням. Я літав з картоплею в експедиції 72 для свого космічного саду, цим я займався у вільний від роботи час", – пояснив вчений.

Рослина отримала жартівливу назву Spudnik-1. Поєднання англійського слова spud ("картопля") та назви першого штучного супутника Землі.

Картопля в космосі на МКС. Фото: Дон Петтіт

Астронавт також пояснив, що вирощування рослин у космосі відбувається значно повільніше, ніж на Землі. Дон Петтіт також зазначив, що картопля була сюжетною точкою в його романі про виживання в космосі "Марсіанин", який став основою для однойменного фільму 2015 року з Меттом Деймоном.

