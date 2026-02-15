"Вони існують": Обама зробив несподівану заяву про прибульців і таємниці Зони 51



















Колишній президент США Барак Обама зробив резонансну заяву про існування позаземного життя. За його словами, інопланетяни справді існують десь у Всесвіті. Однак американський політик стверджує, що вони не знаходяться у секретній Зоні 51.

Барак Обама про інопланетян та Зону 51. Фото з відкритих джерел

Барак Обама в інтерв’ю журналісту Браян Тайлер Коен заявив, що переконаний у реальності прибульців, хоча особисто "жодного з них не бачив". На запитання про інопланетян 44-й президент США відповів лаконічно.

"Вони існують, але я жодного з них не бачив", — сказав Обама.

Коли мова зайшла про легендарну Зона 51, яку десятиліттями пов’язують із теоріями змови про прибульців, Обама запевнив, що там не тримають жодних представників інших цивілізацій.

"У Зоні 51? Там немає ніяких підземних сховищ, якщо тільки не існує грандіозна змова і це приховують, навіть від президента Сполучених Штатів", — додав політик.

За його словами, одразу після вступу на посаду він поцікавився питанням існування інопланетян. Крім того, Обама вказує, що саме питання про прибульців йому найчастіше ставлять після закінчення перебування на посаді президента США.

