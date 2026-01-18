logo_ukra

Головна Новини HI-tech космос "Найважливіша заява в історії людства": Трамп планує говорити про контакт з інопланетянами
"Найважливіша заява в історії людства": Трамп планує говорити про контакт з інопланетянами

Дональд Трамп планує зробити "найважливішу заяву в історії людства" про перший контакт з інопланетними.

18 січня 2026, 11:10
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп планує зробити заяву, яку називають "найважливішою в історії людства", щодо нібито першого контакту людства з інопланетними цивілізаціями. За інформацією британського режисера-документаліста Марка Крістофера Лі, вашингтонські інсайдери підтвердили, що Трамп уже підготував промову, яка "назавжди змінить людство".

"Найважливіша заява в історії людства": Трамп планує говорити про контакт з інопланетянами

Трамп готує заяву про контакт з інопланетянами. Фото з відкритих джерел

Марк Крістофер Лі стверджує, що Трамп планує оприлюднити заяву 8 липня 2026 року, під час Чемпіонату світу з футболу у США, коли увага мільярдів людей буде прикута до Північної Америки. За словами Лі, такий вибір дати не випадковий, адже саме цього дня виповнюється 79 років після скандальної історії Розуелла 1947 року, коли американська армія повідомила про "захоплений літаючий диск". Пізніше заяву скасували, пояснивши, що уламки належали висотній аеростатичній кулі для спостереження за радянськими випробуваннями.

Лі стверджує, що Трамп звернеться до нації та світу, щоб підтвердити реальність позаземного життя, НЛО та потенційного контакту. Він наголосив, що підготовлена промова "не є навчанням і спекуляцією", а її зміст вже погоджений, і повідомлення буде озвучене найвищою посадою в країні.

"Президент Трамп готується сказати світові те, що багато хто з нас знає вже роками – ми не самотні. І уряд США знає про це щонайменше з 1947 року. Протоколи першого контакту обговорюються на найвищому рівні. 2026 рік – це рік, коли все зміниться", — говорить Лі.

Документаліст також розповів, що новий фільм "Епоха розкриття інформації" містить свідчення високопоставлених чиновників, які нібито підтверджують багаторічне приховування фактів про інопланетне життя та технології, створені на основі уламків НЛО. 

Хоча раніше Білий дім, NASA та військові заперечували будь-які контакти з інопланетянами, Трамп минулого року обіцяв зробити все можливе, щоб оприлюднити всю інформацію пов’язану з можливим існуванням НЛО.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Ілон Маск зробив несподівану заяву щодо зустрічі з інопланетянами.

Також "Коментарі" писали, що вчений NASA пояснив, чому інопланетяни досі не вийшли на зв’язок із Землею



Джерело: https://www.dailystar.co.uk/news/us-news/trump-make-most-important-announcement-36557865
