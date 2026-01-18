"Самое важное заявление в истории человечества": Трамп планирует говорить о контакте с инопланетянами

Президент США Дональд Трамп планирует сделать заявление, которое называют "важнейшим в истории человечества", о якобы первом контакте человечества с инопланетными цивилизациями. По информации британского режиссера-документалиста Марка Кристофера Ли, вашингтонские инсайдеры подтвердили, что Трамп уже подготовил речь, которая "навсегда изменит человечество".

Трамп готовит заявление о контакте с инопланетянами. Фото из открытых источников

Марк Кристофер Ли утверждает, что Трамп планирует обнародовать заявление 8 июля 2026 года, во время Чемпионата мира по футболу в США, когда внимание миллиардов людей будет приковано к Северной Америке. По словам Ли, такой выбор даты не случаен, ведь именно в этот день исполняется 79 лет после скандальной истории Розуэлла 1947 года, когда американская армия сообщила о "захвате летающего диска". Позже заявление отменили, объяснив, что обломки принадлежали высотному аэростатическому шару для наблюдения за советскими испытаниями.

Ли утверждает, что Трамп обратится к нации и миру, чтобы подтвердить реальность внеземной жизни, НЛО и потенциального контакта. Он подчеркнул, что подготовленная речь "не является обучением и спекуляцией", а ее содержание уже согласовано, и сообщение будет озвучено высшей должностью страны.

"Президент Трамп готовится сказать миру то, что многие из нас знают уже годами – мы не одиноки. И правительство США знает об этом минимум с 1947 года. Протоколы первого контакта обсуждаются на самом высоком уровне. 2026 год – это год, когда все изменится", — говорит Ли.

Документалист также рассказал, что новый фильм "Эпоха раскрытия информации" содержит показания высокопоставленных чиновников, якобы подтверждающих многолетнее сокрытие фактов об инопланетной жизни и технологиях, созданных на основе обломков НЛО.

Хотя ранее Белый дом, NASA и военные отрицали какие-либо контакты с инопланетянами, Трамп в прошлом году обещал сделать все возможное, чтобы обнародовать всю информацию, связанную с возможным существованием НЛО.

