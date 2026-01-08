Ілон Маск зробив несподівану заяву щодо зустрічі з інопланетянами

Питання про існування інопланетного життя залишається однією з головних загадок сучасної науки. Засновник SpaceX Ілон Маск, компанія якого запустила тисячі супутників на орбіту Землі, розповів, чи бачив він ознаки прибульців у космосі.

Ілон Маск розповів, чи зустрічав він інопланетян. Фото з відкритих джерел

Ілон Маск 6 січня з’явився у подкасті Moonshots підприємця Пітера Діамандіса, де розповів, що його регулярно запитують, чи стикався він із доказами існування інопланетян, зокрема з огляду на масштабну космічну програму SpaceX. Підприємець категорично відкинув популярні теорії змови про те, що уряди нібито приховують правду про існування позаземного життя.

"Мене постійно запитують... і я такий: якби мені було відомо про найменші докази існування інопланетян, я б негайно опублікував це на X. Тому що це був би найпопулярніший пост усіх часів", — сказав Маск.

Маск також звернув увагу на парадокс конспірологічних теорій щодо інопланетян. На його думку, у влади скоріше був би стимул не приховувати, а демонструвати докази прибульців чи НЛО.

"Це швидкий спосіб збільшити військовий бюджет. У них немає стимулу приховувати прибульців. У них є стимул показувати їх, бо вони більше не сперечатимуться щодо військового бюджету, якщо ті здаватимуться хоч трохи небезпечними", — пояснив Маск.

Окремо Маск наголосив, що на орбіті Землі вже працює близько 9 тисяч супутників SpaceX, і за весь цей час жодного разу не виникало потреби маневрувати, уникаючи "космічного корабля інопланетян". Після цього Маск з посмішкою додав: "поки що".

Фрагмент розмови швидко розійшовся соцмережами, а сам Маск, цитуючи відео в X, коротко підтвердив свою позицію одним словом: "Так".

