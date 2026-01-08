Ілон Маск зробив несподівану заяву щодо зустрічі з інопланетянами

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Питання про існування інопланетного життя залишається однією з головних загадок сучасної науки. Засновник SpaceX Ілон Маск, компанія якого запустила тисячі супутників на орбіту Землі, розповів, чи бачив він ознаки прибульців у космосі.
Ілон Маск розповів, чи зустрічав він інопланетян. Фото з відкритих джерел
Ілон Маск 6 січня з’явився у подкасті Moonshots підприємця Пітера Діамандіса, де розповів, що його регулярно запитують, чи стикався він із доказами існування інопланетян, зокрема з огляду на масштабну космічну програму SpaceX. Підприємець категорично відкинув популярні теорії змови про те, що уряди нібито приховують правду про існування позаземного життя.
Маск також звернув увагу на парадокс конспірологічних теорій щодо інопланетян. На його думку, у влади скоріше був би стимул не приховувати, а демонструвати докази прибульців чи НЛО.
Окремо Маск наголосив, що на орбіті Землі вже працює близько 9 тисяч супутників SpaceX, і за весь цей час жодного разу не виникало потреби маневрувати, уникаючи "космічного корабля інопланетян". Після цього Маск з посмішкою додав: "поки що".
Фрагмент розмови швидко розійшовся соцмережами, а сам Маск, цитуючи відео в X, коротко підтвердив свою позицію одним словом: "Так".
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчений NASA пояснив, чому інопланетяни досі не вийшли на зв’язок із Землею.
Також "Коментарі" писали, що людей по всьому світу налякали "інопланетні" мітки на кавунах.