Илон Маск сделал неожиданное заявление о встрече с инопланетянами

Вопрос о существовании инопланетной жизни остается одной из основных загадок современной науки. Основатель SpaceX Илон Маск, компания которого запустила тысячи спутников на орбиту Земли, рассказал, видел ли он признаки пришельцев в космосе.

Илон Маск рассказал, встречал ли он инопланетян. Фото из открытых источников

Илон Маск 6 января появился в подкасте Moonshots предпринимателя Питера Диамандиса, где рассказал, что его регулярно спрашивают, сталкивался ли он с доказательствами существования инопланетян, в частности, учитывая масштабную космическую программу SpaceX. Предприниматель категорически отверг популярные теории заговора о том, что правительства якобы скрывают правду существовании внеземной жизни.

"Меня постоянно спрашивают... и я такой: если бы мне было известно о малейших доказательствах существования инопланетян, я бы немедленно опубликовал это на X. Потому что это был бы самый популярный пост всех времен", — сказал Маск.

Маск также обратил внимание на парадокс конспирологических теорий в отношении инопланетян. По его мнению, у власти скорее был стимул не скрывать, а демонстрировать доказательства пришельцев или НЛО.

"Это быстрый способ увеличить военный бюджет. У них нет стимула скрывать пришельцев. У них есть стимул показывать их, потому что они больше не будут спорить по военному бюджету, если те будут казаться хоть немного опасными", — объяснил Маск.

Отдельно Маск подчеркнул, что на орбите Земли уже работает около 9 тысяч спутников SpaceX, и за все это время ни разу не возникало необходимости маневрировать, избегая "космического корабля инопланетян". После этого Маск с улыбкой добавил: "пока".

Фрагмент разговора быстро разошелся соцсетями, а сам Маск, цитируя видео в X, кратко подтвердил свою позицию одним словом: "Да".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученый NASA объяснил, почему инопланетяне до сих пор не вышли на связь с Землей.

Также "Комментарии" писали, что людей по всему миру испугали "инопланетные" метки на арбузах.