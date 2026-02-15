logo

Главная Новости HI-tech космос "Они существуют": Обама сделал неожиданное заявление о пришельцах и тайнах Зоны 51
НОВОСТИ

"Они существуют": Обама сделал неожиданное заявление о пришельцах и тайнах Зоны 51

Барак Обама заявил, что верит в существование внеземной жизни, но не видел пришельцев.

15 февраля 2026, 15:25
Автор:
avatar

Slava Kot








Бывший президент США Барак Обама сделал резонансное заявление о существовании внеземной жизни. По его словам, инопланетяне действительно существуют где-то во Вселенной. Однако американский политик утверждает, что они не находятся в секретной Зоне 51.

"Они существуют": Обама сделал неожиданное заявление о пришельцах и тайнах Зоны 51

Барак Обама об инопланетянах и Зоне 51. Фото из открытых источников

Барак Обама в интервью журналисту Брайан Тайлер Коэн заявил, что убежден в реальности пришельцев, хотя лично "ни одного из них не видел". На вопрос об инопланетянах 44-й президент США ответил лаконично.

"Они существуют, но я ни одного из них не видел", – сказал Обама.

Когда речь зашла о легендарной Зоне 51, которую связывают десятилетиями с теориями заговора о пришельцах, Обама заверил, что там не держат никаких представителей других цивилизаций.

"В Зоне 51? Там нет никаких подземных хранилищ, если только не существует грандиозный заговор и это скрывают даже от президента Соединенных Штатов", — добавил политик.

По его словам, сразу после вступления в должность он поинтересовался вопросом существования инопланетян. Кроме того, Обама указывает, что именно вопрос о пришельцах ему чаще всего задают по окончании пребывания в должности президента США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск сделал неожиданное заявление о встрече с инопланетянами, когда его спросили о запусках ракет в космос.

Также "Комментарии" писали, что Дональд Трамп планирует сделать "самое важное заявление в истории человечества" о первом контакте с инопланетными. По информации британского режиссера-документалиста Марка Кристофера Ли, вашингтонские инсайдеры якобы подтвердили, что Трамп уже подготовил речь, которая "навсегда изменит человечество".



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8dvpZXv30jY
