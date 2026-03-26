Астронавт NASA показал ужасного "монстра" со щупальцами на МКС: фото испугало интернет

Фотография странного объекта со "щупальцами", сделанная астронавтом Доном Петтитом на борту Международной космической станции, вызвала волну обсуждений в социальных сетях. На снимке виден фиолетовый яйцевидный объект с многочисленными отростками, который многим напомнил существо из культового ужастика "Чужой".

"Монстр" со щупальцами на МКС. Фото: Дон Петтит

Дон Петтит в соцсети X опубликовал фото неизвестного и удивительного предмета из МКС. Пользователи интернета выражали обеспокоенность. Некоторые писали, что "это выглядит как вылупление инопланетного яйца", а другие призвали "уничтожить его огнем". Однако астронавт рассказал, что на фото изображен картофель, который он выращивает на орбите.

"Это ранний фиолетовый картофель, укомплектованный липучкой, чтобы закрепить его в моем импровизированном террариуме с подсветкой. Я летал с картошкой в экспедиции 72 для своего космического сада, этим я занимался в свободное от работы время", — объяснил ученый.

Растение получило шутливое название Spudnik-1. Сочетание английского слова spud ("картофель") и названия первого искусственного спутника Земли.

Картофель в космосе на МКС. Фото: Дон Петтит

Астронавт также объяснил, что выращивание растений в космосе происходит гораздо медленнее, чем на Земле. Дон Петтит также отметил, что картофель был сюжетной точкой в его романе о выживании в космосе "Марсианин", который стал основой для одноименного фильма 2015 года с Мэттом Дэймоном.

