Телескоп NASA випадково сфотографував момент, який астрономи думали, що ніколи не побачать

Астрономи зафіксували унікальне космічне явище, яке раніше вважалося майже неможливим для прямого спостереження. Космічний телескоп Габбл, що працює під керівництвом NASA, випадково зафіксував момент розпаду комети. Саме цю подію вчені роками намагалися побачити наживо.

Телескоп Hubble зафіксував рідкісний момент розпаду комети. Фото: NASA

Комету C/2025 K1 (ATLAS) вчені вперше помітили ще у листопаді 2025 року. Спочатку дослідники планували спостерігати за зовсім іншим об’єктом, але через технічні обмеження їм довелося змінити ціль спостережень. Саме тоді вони і стали свідками несподіваного явища.

"Іноді найкращі наукові відкриття виникають випадково. Цю комету спостерігали, тому що нашу первісну комету не можна було побачити. Нам довелося знайти нову ціль – і саме тоді, коли ми її спостерігали, вона розпалася, що є найменшою з найменших ймовірностей", – сказав професор-дослідник кафедри фізики Обернського університету Джон Нунан.

За його словами, коли команда почала аналізувати отримані знімки, стало зрозуміло, що замість однієї комети на зображеннях видно одразу кілька фрагментів. За його словами, "тоді стало зрозуміло, що це щось справді особливе".

Зображення комети. Фото: NASA, ESA

Головний дослідник проєкту Денніс Бодевітс зазначив, що подібне спостереження може дати нові підказки про процеси, які відбуваються на поверхні комет. Зокрема, вчені припускають, що розпад міг бути спричинений накопиченням пилу, який згодом був викинутий газами зсередини ядра.

Комети вважаються своєрідними "капсулами часу", оскільки містять матеріал, що залишився ще з періоду формування Сонячної системи. Саме тому їх дослідження допомагає вченим зрозуміти, як формувалися планети та інші космічні об’єкти мільярди років тому.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що метеорит вибухнув над Німеччиною. Його уламки впали на будинки.

Також "Коментарі" писали, що Обама зробив несподівану заяву про прибульців і таємниці Зони 51.