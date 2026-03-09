Метеорит вибухнув над Німеччиною: його уламки впали на будинки (ВІДЕО)

Над заходом Німеччини стався рідкісний природний феномен, коли у небі вибухнув метеорит, а його уламки впали на житлові будинки. Про пошкодження дахів повідомили мешканці кількох регіонів федеральної землі Рейнланд-Пфальц, зокрема районів Хунсрюк та Айфель, а також міста Кобленц.

Фрагмент метеорита. Фото: Gianni Gattus/TNN/dpa / Thomas Frey/dpa

За інформацією місцевої поліції, небесне тіло увійшло в атмосферу Землі приблизно о 18:50. Свідки розповідають про яскравий спалах, після якого у сутінковому небі з’явилася велика вогняна куля з довгим слідом світла. За кілька секунд пролунав потужний вибух.

Жителі різних регіонів почали масово повідомляти про інцидент у соцмережах. Люди описували побачене як "величезну вогняну кулю" та "надзвичайно яскраве світло". Свідчення надходили не лише з Рейнланд-Пфальцу, а й із Саарланду та Північної Рейн-Вестфалії.

Об’єкт також помітили на півдні Нижньої Саксонії. У поліції міста Оснабрюк повідомили, що отримали кілька екстрених дзвінків від очевидців, які спершу припускали авіакатастрофу. Однак цю версію швидко відкинули.

За попередніми даними, метеорит частково згорів під час входження в атмосферу, але його фрагменти досягли землі. Один з уламків пошкодив дах житлового будинку в районі Хульс у Кобленці. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

У Державному управлінні пожежної безпеки та захисту від стихійних лих повідомили, що небесне тіло пролетіло над західною частиною Німеччини та вибухнуло з гучним тріском. Фахівці продовжують досліджувати уламки, щоб встановити точні характеристики метеорита.

