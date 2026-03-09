logo_ukra

Головна Новини HI-tech космос Метеорит вибухнув над Німеччиною: його уламки впали на будинки (ВІДЕО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Метеорит вибухнув над Німеччиною: його уламки впали на будинки (ВІДЕО)

У Німеччині метеорит вибухнув у небі над Рейнланд-Пфальцем.

9 березня 2026, 09:20
Автор:
Slava Kot

Над заходом Німеччини стався рідкісний природний феномен, коли у небі вибухнув метеорит, а його уламки впали на житлові будинки. Про пошкодження дахів повідомили мешканці кількох регіонів федеральної землі Рейнланд-Пфальц, зокрема районів Хунсрюк та Айфель, а також міста Кобленц.

Метеорит вибухнув над Німеччиною: його уламки впали на будинки (ВІДЕО)

Фрагмент метеорита. Фото: Gianni Gattus/TNN/dpa / Thomas Frey/dpa

За інформацією місцевої поліції, небесне тіло увійшло в атмосферу Землі приблизно о 18:50. Свідки розповідають про яскравий спалах, після якого у сутінковому небі з’явилася велика вогняна куля з довгим слідом світла. За кілька секунд пролунав потужний вибух.

Жителі різних регіонів почали масово повідомляти про інцидент у соцмережах. Люди описували побачене як "величезну вогняну кулю" та "надзвичайно яскраве світло". Свідчення надходили не лише з Рейнланд-Пфальцу, а й із Саарланду та Північної Рейн-Вестфалії.

Об’єкт також помітили на півдні Нижньої Саксонії. У поліції міста Оснабрюк повідомили, що отримали кілька екстрених дзвінків від очевидців, які спершу припускали авіакатастрофу. Однак цю версію швидко відкинули.

За попередніми даними, метеорит частково згорів під час входження в атмосферу, але його фрагменти досягли землі. Один з уламків пошкодив дах житлового будинку в районі Хульс у Кобленці. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

У Державному управлінні пожежної безпеки та захисту від стихійних лих повідомили, що небесне тіло пролетіло над західною частиною Німеччини та вибухнуло з гучним тріском. Фахівці продовжують досліджувати уламки, щоб встановити точні характеристики метеорита.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про найбільші метеоритні кратери України.

Також "Коментарі" писали про те, як величезний метеор пролетів над Португалією, а нічне небо яскраво засяяло.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.merkur.de/wissen/heller-meteor-ueber-deutschland-beobachtet-schaeden-an-haeusern-gemeldet-94207532.html
