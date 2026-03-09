Метеорит взорвался над Германией: его обломки упали на дома (ВИДЕО)

Фрагмент метеорита. Фото: Gianni Gattus/TNN/dpa / Thomas Frey/dpa

Над западом Германии произошел редкий природный феномен, когда в небе разорвался метеорит, а его обломки упали на жилые дома. О повреждениях крыш сообщили жители нескольких регионов федеральной земли Рейнланд-Пфальц, в частности, районов Хунсрюк и Айфель, а также города Кобленц.

По информации местной полиции, небесное тело вошло в атмосферу Земли около 18:50. Свидетели рассказывают о яркой вспышке, после которой в сумеречном небе появился большой огненный шар с длинным следом света. Через несколько секунд раздался мощный взрыв.

Жители разных регионов начали массово сообщать об инциденте в соцсетях. Люди описывали увиденное как "огромный огненный шар" и "чрезвычайно яркий свет". Свидетельства поступали не только из Рейнланд-Пфальца, но и из Саарланда и Северной Рейн-Вестфалии.

Объект также был замечен на юге Нижней Саксонии. В полиции города Оснабрюк сообщили, что получили несколько экстренных звонков от очевидцев, которые сначала предполагали авиакатастрофу. Однако эту версию быстро отвергли.

По предварительным данным, метеорит частично сгорел при вхождении в атмосферу, но его фрагменты достигли земли. Один из обломков повредил крышу жилого дома в районе Хульс в Кобленке. В результате инцидента никто не пострадал.

В Государственном управлении пожарной безопасности и защиты от стихийных бедствий сообщили, что небесное тело пролетело над западной частью Германии и взорвалось с громким треском. Специалисты продолжают исследовать обломки, чтобы установить точные характеристики метеорита.

