Телескоп NASA случайно сфотографировал момент, который астрономы полагали, что никогда не увидят

Астрономы зафиксировали уникальное космическое явление, ранее считавшееся почти невозможным для прямого наблюдения. Космический телескоп Габбл, работающий под руководством NASA, случайно зафиксировал момент распада кометы. Именно это событие ученые годами пытались увидеть вживую.

Телескоп Hubble запечатлел редкий момент распада кометы. Фото: NASA

Комету C/2025 K1 (ATLAS) учёные впервые заметили еще в ноябре 2025 года. Сначала исследователи планировали наблюдать совсем другой объект, но из-за технических ограничений им пришлось изменить цель наблюдений. В это время они и стали свидетелями неожиданного явления.

"Иногда лучшие научные открытия возникают случайно. Эту комету наблюдали, потому что нашу первоначальную комету нельзя было увидеть. Нам пришлось найти новую цель — и именно тогда, когда мы ее наблюдали, она распалась, что является самой маленькой из самых маленьких вероятностей", — сказал профессор-исследователь кафедры физики Обернского университета Джон Нунан.

По его словам, когда команда начала анализировать полученные снимки, стало ясно, что вместо одной кометы на изображениях видно сразу несколько фрагментов. По его словам, "тогда стало понятно, что это что-то действительно особенное".

Изображение кометы. Фото: NASA, ESA

Главный исследователь проекта Деннис Бодевитс отметил, что подобное наблюдение может дать новые подсказки о происходящих на поверхности комет процессах. В частности, ученые предполагают, что распад мог быть вызван накоплением пыли, которая впоследствии была выброшена газами изнутри ядра.

Кометы считаются своеобразными "капсулами времени", поскольку содержат оставшийся материал еще с периода формирования Солнечной системы. Поэтому их исследование помогает ученым понять, как формировались планеты и другие космические объекты миллиарды лет назад.

