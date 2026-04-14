Зарплаты астронавтов NASA удивили: сколько платят за полет к Луне

Работа, которая кажется вершиной человеческих достижений, оказалась гораздо менее прибыльной, чем ожидалось. Астронавты NASA, принимавшие участие в миссии "Артемида-2", получают в среднем около 152 тысяч долларов в год. Эта сумма сопоставима с зарплатами большинства квалифицированных специалистов в США.

Астронавты NASA миссии "Артемида-2". Фото: AFP

В начале апреля экипаж миссии "Артемида-2" в составе Рида Вайзмана, Виктора Гловера, Кристины Кох и Джереми Хансена полетели в космос и облетели месяц, установив рекорд по дальности пребывания человека от Земли. Несмотря на сложность и опасность миссии, их оплата не предусматривает дополнительные бонусы за пребывание в космосе.

Астронавты остаются государственными служащими, поэтому их зарплата регулируется стандартной тарифной сеткой. Она не меняется независимо от того, находятся ли они на Земле или выполняют полеты за пределами планеты. Отсутствуют и доплаты за риск, сверхурочную работу или так называемые "космические надбавки". Таким образом, зарплата астронавтов NASA, улетевших в космос, осталась на уровне около 152 тысяч долларов в год.

В то же время, астронавты получают стандартный пакет социальных гарантий: медицинское страхование, оплачиваемый отпуск, пенсионные программы и другие льготы. Однако даже с этими бонусами их доход часто уступает зарплатам в частном секторе.

Как пишет The Sun, специалисты в сфере ИТ, медицины или авиации могут зарабатывать гораздо больше. Например, зарплата фармацевта составляет 137 тысяч долларов, профессора – 112-200 тысяч, агента ФБР – 155 тысяч, медсестры-анестезиолога – 189 тысяч, пилота авиалиний – 120-260 тысяч, а менеджера супермаркета Walmart – 400 тысяч.

Несмотря на это, конкуренция за место в команде астронавтов остается очень высокой. По данным агентства, только около 10 кандидатов из более 8 тысяч проходят отбор.

