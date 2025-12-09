logo_ukra

Вчені виявили, що "потенційно ворожа інопланетна загроза" 3I/ATLAS містить джерело життя
Вчені виявили, що "потенційно ворожа інопланетна загроза" 3I/ATLAS містить джерело життя

Вчені виявили, що міжзоряна комета 3I/ATLAS містить аномально багато метанолу та ціаністого водню, які є ключовими компонентами для формування життя на Землі.

9 грудня 2025, 11:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Астрономи виявили, що міжзоряна комета 3I/ATLAS містить унікальні хімічні компоненти, які відіграють ключову роль у формуванні життя. За даними дослідження, опублікованого на сервері arXiv, в об'єкті міститься аномально велика кількість метанолу та ціаністого водню. Це ключові речовини, які необхідні для утворення амінокислот, білків та нуклеїнових кислот, таких як ДНК і РНК.

Вчені виявили, що "потенційно ворожа інопланетна загроза" 3I/ATLAS містить джерело життя

Міжзоряна комета 3I/ATLAS. Фото ілюстративне

За допомогою радіотелескопа ALMA астрохімік NASA доктор Мартін Кордінер та його команда з Центру космічних польотів імені Ґоддарда з’ясували, що міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS викидає приблизно 40 кг газоподібного метанолу та 250–500 грамів ціаністого водню на секунду. Це у чотири рази більше, ніж у більшості комет Сонячної системи. Такі високі концентрації цих молекул раніше не спостерігали у жодній із відомих комет.

Фахівці відзначають, що ці компоненти могли слугувати будівельними блоками життя на Землі мільярди років тому. Метанол є критично важливим для формування органічних молекул, а ціаністий водень у малих кількостях допомагає утворювати складні органічні сполуки.

Хоча NASA стверджує, що комета "не становить загрози для Землі та залишатиметься далеко", інші дослідники вважали, що не варто виключати можливості інших варіантів. Фізик з Гарварду Аві Лоеб очолив суперечливу ідею та раніше припустив, міжзоряна комета не була "природно сформованим" об'єктом і, можливо, могла мати "активний інтелект". Через це він назвав міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS "потенційно ворожою інопланетною загрозою".

За його словами нове відкриття може підтвердити теорію про те, що об'єкти, подібні до 3I/ATLAS, могли колись принести життя на Землю мільярди років тому. Крім того, тепер Лоеб стверджує, що аномально велика кількість метанолу і ціаністого водню в складі міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS свідчить про його доброзичливу природу, і він не несе смертельної загрози для нас. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про нові фотографії міжзоряної комети 3I/ATLAS після виявлення у неї "серцебиття".

Також "Коментарі" писали про приголомшливу місію NASA, яка запустить ракету з літака, щоб запобігти падінню величезного телескопа на Землю.



Джерело: https://www.arxiv.org/pdf/2511.20845
