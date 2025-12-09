Вчені виявили, що "потенційно ворожа інопланетна загроза" 3I/ATLAS містить джерело життя

Астрономи виявили, що міжзоряна комета 3I/ATLAS містить унікальні хімічні компоненти, які відіграють ключову роль у формуванні життя. За даними дослідження, опублікованого на сервері arXiv, в об'єкті міститься аномально велика кількість метанолу та ціаністого водню. Це ключові речовини, які необхідні для утворення амінокислот, білків та нуклеїнових кислот, таких як ДНК і РНК.

Міжзоряна комета 3I/ATLAS. Фото ілюстративне

За допомогою радіотелескопа ALMA астрохімік NASA доктор Мартін Кордінер та його команда з Центру космічних польотів імені Ґоддарда з’ясували, що міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS викидає приблизно 40 кг газоподібного метанолу та 250–500 грамів ціаністого водню на секунду. Це у чотири рази більше, ніж у більшості комет Сонячної системи. Такі високі концентрації цих молекул раніше не спостерігали у жодній із відомих комет.

Фахівці відзначають, що ці компоненти могли слугувати будівельними блоками життя на Землі мільярди років тому. Метанол є критично важливим для формування органічних молекул, а ціаністий водень у малих кількостях допомагає утворювати складні органічні сполуки.

Хоча NASA стверджує, що комета "не становить загрози для Землі та залишатиметься далеко", інші дослідники вважали, що не варто виключати можливості інших варіантів. Фізик з Гарварду Аві Лоеб очолив суперечливу ідею та раніше припустив, міжзоряна комета не була "природно сформованим" об'єктом і, можливо, могла мати "активний інтелект". Через це він назвав міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS "потенційно ворожою інопланетною загрозою".

За його словами нове відкриття може підтвердити теорію про те, що об'єкти, подібні до 3I/ATLAS, могли колись принести життя на Землю мільярди років тому. Крім того, тепер Лоеб стверджує, що аномально велика кількість метанолу і ціаністого водню в складі міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS свідчить про його доброзичливу природу, і він не несе смертельної загрози для нас.

