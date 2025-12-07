NASA та ЄКА опублікували нові фотографії міжзоряної комети 3I/ATLAS після виявлення у неї "серцебиття"

NASA та Європейське космічне агентство оприлюднили нові фотографії міжзоряної комети 3I/ATLAS, яка стала лише третім об’єктом з іншої зоряної системи, який коли-небудь помічали в Сонячній системі. Незвична поведінка комети, зокрема так звана пульсація або "серцебиття", знову привернула увагу наукової спільноти.

Міжзоряна комета 3I/ATLAS. Фото ілюстративне

Комета 3I/ATLAS рухається крізь Сонячну систему зі швидкістю понад 210 тис. км/год. Наприкінці жовтня вона пройшла перигелій, а вже 19 грудня наблизиться до Землі на рекордно близьку відстань у 270 млн км, що удвічі далі, ніж орбіта між Землею та Сонцем. Для астрономів це рідкісна можливість для детальних спостережень за міжзоряним об’єктом.

Комета від початку демонструє нетипову поведінку. Вона довго залишалась без хвоста, змінювала траєкторію, а тепер періодично "пульсує". За словами астрофізика Гарварду Аві Лоеба, який раніше припускав, що комета може бути космічним кораблем та називав її "потенційно ворожою інопланетною загрозою", таке "серцебиття" зі збільшенням яскравості відбувається з інтервалом у 16 годин.

Однак попри припущення та побоювання Лоеба щодо іншопланетного космічного корабля, астрофізик Метью Джендж пояснює, що зміна яскравості може бути наслідком сублімації льоду, який нагрівається під час обертання комети.

Нове фото від телескопа Габбл, зроблене 30 листопада, показує яскраве ядро 3I/ATLAS і її кому — хмару газу й пилу, яка стає інтенсивнішою у міру наближення до Сонця. За попередніми оцінками, діаметр ядра може досягати 5,5 км, що робить її найбільшим відомим міжзоряним об’єктом.

Комета 3I/ATLAS. Фото: NASA / Hubble

Європейське космічне агентство також оприлюднило знімок, зроблений апаратом JUICE. На фото видно одразу два хвости комети — плазмовий та пиловий, що формуються під впливом сонячного випромінювання. Апарат продовжує спостереження, і нові дані з комети очікують оприлюднити на початку 2026 року.

Нове зображення комети 3I/ATLAS, отримане за допомогою апарата Jupiter Icy Moons Explorer. Фото: ESA/Juice/NavCam

Ближче наближення 3I/ATLAS у грудні стане важливою можливістю для астрономів усього світу. Спостереження з телескопів Габбл, Вебб та космічних апаратів NASA і ЄКА можуть дати відповіді на ключові питання про природу міжзоряних комет і походження самої 3I/ATLAS, яка вже наступного року остаточно покине межі Сонячної системи.

