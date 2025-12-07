NASA и ЕКА опубликовали новые фотографии межзвездной кометы 3I/ATLAS после обнаружения у нее "сердцебиения"

NASA и Европейское космическое агентство обнародовали новые фотографии межзвездной кометы 3I/ATLAS, которая стала лишь третьим объектом из другой звездной системы, когда-либо замечавшимся в Солнечной системе. Необычное поведение кометы, в частности так называемая пульсация или "сердцебиение", снова привлекло внимание научного сообщества.

Межзвездная комета 3I/ATLAS. Фото иллюстративное

Комета 3I/ATLAS движется через Солнечную систему со скоростью более 210 тыс. км/ч. В конце октября она прошла перигелий, а уже 19 декабря приблизится к Земле на рекордно близкое расстояние в 270 млн км, что вдвое дальше орбиты между Землей и Солнцем. Для астрономов это редкая возможность для подробных наблюдений за межзвездным объектом.

Комета с самого начала демонстрирует нетипичное поведение. Она долго оставалась без хвоста, меняла траекторию, а теперь периодически "пульсирует". По словам астрофизика Гарварда Ави Лоэба, ранее предполагавшего, что комета может быть космическим кораблем и называл ее "потенциально враждебной инопланетной угрозой", такое "сердцебиение" с увеличением яркости происходит с интервалом в 16 часов.

Однако, несмотря на предположения и опасения Лоэба относительно инопланетного космического корабля, астрофизик Мэтью Джендж объясняет, что изменение яркости может быть следствием сублимации льда, который нагревается во время вращения кометы.

Новое фото от телескопа Хаббл, сделанное 30 ноября, показывает яркое ядро 3I/ATLAS и ее кому — облако газа и пыли, которое становится интенсивнее по мере приближения к Солнцу. По предварительным оценкам, диаметр ядра может достигать 5,5 км, что делает его самым большим межзвездным объектом.

Комета 3I/ATLAS. Фото: NASA / Hubble

Европейское космическое агентство также обнародовало снимок, сделанный аппаратом JUICE. На фото видны сразу два хвоста кометы – плазменный и пылевой, формируемые под воздействием солнечного излучения. Аппарат продолжает наблюдение и новые данные из кометы ожидают обнародовать в начале 2026 года.

Новое изображение кометы 3I/ATLAS, полученное с помощью Jupiter Icy Moons Explorer. Фото: ESA/Juice/NavCam

Более близкое приближение 3I/ATLAS в декабре станет важной возможностью для астрономов всего мира. Наблюдения с телескопов Хаббл, Вебб и космических аппаратов NASA и ЕКА могут ответить на ключевые вопросы о природе межзвездных комет и происхождении самой 3I/ATLAS, которая уже в следующем году окончательно покинет пределы Солнечной системы.

