Російського космонавта вигнали з команди МКС: він хотів вкрасти секрети Ілона Маска

Російського космонавта Олега Артем’єва зняли з екіпажу місії Crew-12 на Міжнародну космічну станцію після підозр у спробі незаконно копіювати секретні матеріали компанії Ілона Маска SpaceX. Про інцидент повідомив аналітик ракетно-космічних запусків Георгій Трішкін, посилаючись на власні джерела у космічній галузі США.

Російський космонавт Олег Артем’єв. Фото з відкритих джерел

За даними Трішкіна, Артем’єв, який проходив підготовку на базі SpaceX у Хоторні (Каліфорнія), фотографував на телефон елементи двигунів, внутрішні компоненти корабля та конфіденційну технічну документацію. Джерела повідомляють, що він намагався винести матеріали з території об'єкта, тим самим порушивши правила ITAR (International Traffic in Arms Regulations) — американського законодавства, що регулює експорт чутливих технологій.

Факт порушення перебуває під офіційним розслідуванням. За словами Тришкіна, зняття Артем’єва з польоту за кілька місяців до старту свідчить про серйозність інциденту.

У SpaceX традиційно не коментують подібні інциденти, але зняття космонавта з місії фактично підтверджує інформацію про порушення протоколів безпеки. У "Роскосмосі" ж заявили, що Артем’єва замінено "у зв'язку з переходом на іншу роботу".

Місце Артем’єва в екіпажі Crew-12, старт якої заплановано на початок 2026 року, займе Андрій Федяєв, який уже здійснював політ на кораблі Crew Dragon.

54-річний Артем’єв має за плечима три космічні польоти та був учасником програми перехресних стартів між Crew Dragon і "Союзом". З 2019 року він паралельно є депутатом Московської міської думи від партії "Єдина Росія".

