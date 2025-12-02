logo

BTC/USD

90950

ETH/USD

2999.93

USD/UAH

42.33

EUR/UAH

49.18

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech космос Российский космонавт был изгнан из команды МКС: он хотел украсть секреты Илона Маска
commentss НОВОСТИ Все новости

Российский космонавт был изгнан из команды МКС: он хотел украсть секреты Илона Маска

Россиянин Олег Артемьев был снят с экипажа Crew-12 после подозрений в фотографировании и попытке вынести конфиденциальные данные SpaceX.

2 декабря 2025, 16:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Российский космонавт Олег Артемьев был снят с экипажа миссии Crew-12 на Международную космическую станцию после подозрений в попытке незаконно копировать секретные материалы компании Илона Маска SpaceX. Об инциденте сообщил аналитик ракетно-космических запусков Георгий Тришкин, ссылаясь на собственные источники в космической отрасли США.

Российский космонавт был изгнан из команды МКС: он хотел украсть секреты Илона Маска

Российский космонавт Олег Артемьев. Фото из открытых источников

По данным Тришкина, Артемьев, проходивший подготовку на базе SpaceX в Хоторне (Калифорния), фотографировал на телефон элементы двигателей, внутренние компоненты корабля и конфиденциальную техническую документацию. Источники сообщают, что он пытался вынести материалы с территории объекта, тем самым нарушив правила ITAR (International Traffic in Arms Regulations) – американского законодательства, регулирующего экспорт чувствительных технологий.

Факт нарушения находится под официальным расследованием. По словам Тришкина, снятие Артемьева с полета за несколько месяцев до старта свидетельствует о серьезности инцидента.

В SpaceX традиционно не комментируют подобные инциденты, но снятие космонавта с миссии фактически подтверждает информацию о нарушении протоколов безопасности. В "Роскосмосе" же заявили, что Артемьев заменен "в связи с переходом на другую работу".

Место Артемьева в экипаже Crew-12, старт которого запланирован на начало 2026 года, займет Андрей Федяев, уже совершавший полет на корабле Crew Dragon.

54-летний Артемьев имеет за плечами три космических полета и был участником программы перекрестных стартов между Crew Dragon и "Союзом". С 2019 года он параллельно является депутатом Московской городской думы от партии "Единая Россия".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский дезертир "скрывается" в космосе от наказания в госизмене.

Также "Комментарии" писали, что впервые за 60 лет космос закрылся для России.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости