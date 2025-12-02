Российский космонавт был изгнан из команды МКС: он хотел украсть секреты Илона Маска

Российский космонавт Олег Артемьев был снят с экипажа миссии Crew-12 на Международную космическую станцию после подозрений в попытке незаконно копировать секретные материалы компании Илона Маска SpaceX. Об инциденте сообщил аналитик ракетно-космических запусков Георгий Тришкин, ссылаясь на собственные источники в космической отрасли США.

Российский космонавт Олег Артемьев. Фото из открытых источников

По данным Тришкина, Артемьев, проходивший подготовку на базе SpaceX в Хоторне (Калифорния), фотографировал на телефон элементы двигателей, внутренние компоненты корабля и конфиденциальную техническую документацию. Источники сообщают, что он пытался вынести материалы с территории объекта, тем самым нарушив правила ITAR (International Traffic in Arms Regulations) – американского законодательства, регулирующего экспорт чувствительных технологий.

Факт нарушения находится под официальным расследованием. По словам Тришкина, снятие Артемьева с полета за несколько месяцев до старта свидетельствует о серьезности инцидента.

В SpaceX традиционно не комментируют подобные инциденты, но снятие космонавта с миссии фактически подтверждает информацию о нарушении протоколов безопасности. В "Роскосмосе" же заявили, что Артемьев заменен "в связи с переходом на другую работу".

Место Артемьева в экипаже Crew-12, старт которого запланирован на начало 2026 года, займет Андрей Федяев, уже совершавший полет на корабле Crew Dragon.

54-летний Артемьев имеет за плечами три космических полета и был участником программы перекрестных стартов между Crew Dragon и "Союзом". С 2019 года он параллельно является депутатом Московской городской думы от партии "Единая Россия".

