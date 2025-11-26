logo_ukra

Приголомшлива місія NASA запустить ракету з літака, щоб запобігти падінню величезного телескопа на Землю

NASA оголосило про унікальну місію зі спасіння телескопа Swift, який стрімко знижується з орбіти. Ракета Pegasus XL з приватного літака має доставити робота для підняття телескопа.

26 листопада 2025, 19:40
Автор:
Slava Kot

NASA оголосило про рідкісну та технологічно складну місію, метою якої є врятувати космічний телескоп Swift від падіння на Землю. Обсерваторія, що вже майже 20 років досліджує гамма-спалахи на низькій навколоземній орбіті, стрімко знижується та може увійти в атмосферу до кінця 2026 року. Щоб запобігти цьому, агентство обрало нестандартний підхід та планує відправити спеціальний роботизований апарат за допомогою ракети, запущеної з літака.

Приголомшлива місія NASA запустить ракету з літака, щоб запобігти падінню величезного телескопа на Землю

Орбітальна обсерваторія Swift. Фото: NASA’s Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab

NASA до місії залучило приватну компанію Katalyst Space Technologies. Її завдання полягає у тому, щоб запустити ракету Pegasus XL з борту переобладнаного літака L-1011 Stargazer на висоті близько 12 км. Після відокремлення ракета вийде на орбіту та доставить роботизований корабель Katalyst до телескопа Swift. Якщо все відбудеться успішно, робот "схопить" телескоп і підніме його на стабільнішу орбіту.

У Космічному агентстві пояснюють, що такий план зроблений через брак часу.

"Враховуючи те, як швидко зменшується орбіта Swift, ми ведемо гонку з часом, але, використовуючи комерційні технології, які вже розробляються, ми відповідаємо на цей виклик", — сказав виконувач обов'язків директора Відділу астрофізики NASA Шон Домагал-Голдман.

У Northrop Grumman, яка надає літак та інфраструктуру для запуску, зазначили, що більшість обладнання для Pegasus XL уже готова. Команда працює над інтеграцією, тестуванням і розрахунками траєкторії. 

У Katalyst визнають, що завдання унікальне, але переконані, що саме Pegasus XL — це єдина ракета, здатна виконати місію у визначені строки. Інженери постійно відстежуватимуть темп зниження орбіти Swift, щоб за потреби коригувати план польоту.

Це буде перший в історії випадок, коли приватний космічний апарат рятує державний безпілотний супутник. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Чехія побудує та подарує Україні сучасний супутник для спостереження.

Також "Коментарі" писали, що китайські космонавти повернулися на Землю після того, як вони застрягли в космосі через сміття.



