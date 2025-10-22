Чехія оголосила Україні "космічну" допомогу: який унікальний об'єкт подарує Прага

Чеський уряд, який завершує свою каденцію, оголосив про унікальний жест підтримки України. Прага збудує та передасть Києву сучасний супутник для спостереження. Це стане першим випадком, коли європейська країна подарує Україні власний космічний апарат.

Чехія подарує Україні супутник. Фото ілюстративне

Як повідомило Міністерство закордонних справ Чехії, супутник буде здатний збирати дані незалежно від погодних умов і часу доби. Його технології дозволять вести радіолокаційну, оптичну та радіаційну зйомку, а також моніторинг радіочастотного спектра у кількох діапазонах. Це надасть Україні можливість отримувати критично важливу інформацію навіть уночі або за складних метеоумов.

"Це демонструє не тільки технологічну досконалість чеських компаній в одній з найвимогливіших галузей, але й нашу постійну підтримку України", – йдеться в заві МЗС Чехії.

Міністерство транспорту Чехії уточнило, що проєкт розпочнеться вже найближчими місяцями, а запуск супутника заплановано протягом року. До створення апарата залучать провідні чеські компанії з досвідом у сфері космічних технологій. У майбутньому супутник може стати частиною більшого сузір’я космічних об’єктів, яке забезпечить Україні постійну спостережну мережу.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський наголосив, що "подарунок супутника є конкретним виразом нашої солідарності та рішучості допомогти Україні". За його словами, супутник допоможе Україні відновити цифрову інфраструктуру, зміцнити суверенітет і підвищити стійкість до загроз.

