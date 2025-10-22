logo

BTC/USD

108260

ETH/USD

3863.7

USD/UAH

41.74

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech космос Чехия объявила Украине "космическую" помощь: какой уникальный объект подарит Прага
commentss НОВОСТИ Все новости

Чехия объявила Украине "космическую" помощь: какой уникальный объект подарит Прага

Чехия построит и подарит Украине современный спутник слежения. Проект станет частью программы обновления Украины и укрепит ее цифровой и оборонный потенциал.

22 октября 2025, 09:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Чешское правительство, завершающее свою каденцию, объявило об уникальном жесте поддержки Украины. Прага построит и передаст Киеву современный спутник для наблюдения. Это станет первым случаем, когда европейская страна подарит Украине свой космический аппарат.

Чехия объявила Украине "космическую" помощь: какой уникальный объект подарит Прага

Чехия подарит Украине спутник. Фото иллюстративное

Как сообщило Министерство иностранных дел Чехии, спутник будет способен собирать данные вне зависимости от погодных условий и времени суток. Его технологии позволят проводить радиолокационную, оптическую и радиационную съемку, а также мониторинг радиочастотного спектра в нескольких диапазонах. Это позволит Украине получать критически важную информацию даже ночью или при сложных метеоусловиях.

"Это демонстрирует не только технологическое совершенство чешских компаний в одной из самых требовательных отраслей, но и нашу постоянную поддержку Украины", – говорится в МИД Чехии.

Министерство транспорта Чехии уточнило, что проект начнется уже в ближайшие месяцы, а запуск спутника запланирован в течение года. К созданию аппарата будут привлечены ведущие чешские компании с опытом в сфере космических технологий. В будущем спутник может стать частью более крупного созвездия космических объектов, которое обеспечит Украине постоянную наблюдательную сеть.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский подчеркнул, что "подарок спутника является конкретным выражением нашей солидарности и решительности помочь Украине". По его словам, спутник поможет Украине восстановить цифровую инфраструктуру, укрепить суверенитет и повысить устойчивость к угрозам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ГУР ответили, где "спутник Притулы", купленный за деньги украинцев.

Также "Комментарии" писали, что Китай мог помогать России атаковать Львов с помощью своих спутников.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/CzechMFA/status/1980611413048434698
Теги:

Новости

Все новости