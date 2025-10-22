Чехия объявила Украине "космическую" помощь: какой уникальный объект подарит Прага

Чешское правительство, завершающее свою каденцию, объявило об уникальном жесте поддержки Украины. Прага построит и передаст Киеву современный спутник для наблюдения. Это станет первым случаем, когда европейская страна подарит Украине свой космический аппарат.

Чехия подарит Украине спутник. Фото иллюстративное

Как сообщило Министерство иностранных дел Чехии, спутник будет способен собирать данные вне зависимости от погодных условий и времени суток. Его технологии позволят проводить радиолокационную, оптическую и радиационную съемку, а также мониторинг радиочастотного спектра в нескольких диапазонах. Это позволит Украине получать критически важную информацию даже ночью или при сложных метеоусловиях.

"Это демонстрирует не только технологическое совершенство чешских компаний в одной из самых требовательных отраслей, но и нашу постоянную поддержку Украины", – говорится в МИД Чехии.

Министерство транспорта Чехии уточнило, что проект начнется уже в ближайшие месяцы, а запуск спутника запланирован в течение года. К созданию аппарата будут привлечены ведущие чешские компании с опытом в сфере космических технологий. В будущем спутник может стать частью более крупного созвездия космических объектов, которое обеспечит Украине постоянную наблюдательную сеть.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский подчеркнул, что "подарок спутника является конкретным выражением нашей солидарности и решительности помочь Украине". По его словам, спутник поможет Украине восстановить цифровую инфраструктуру, укрепить суверенитет и повысить устойчивость к угрозам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ГУР ответили, где "спутник Притулы", купленный за деньги украинцев.

Также "Комментарии" писали, что Китай мог помогать России атаковать Львов с помощью своих спутников.