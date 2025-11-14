Китайські космонавти повернулися на Землю: вони застрягли в космосі через сміття

Троє китайських астронавтів місії "Шеньчжоу-20" повернулися на Землю після майже десятиденного вимушеного очікування на орбіті. Їхній спусковий апарат успішно приземлився 14 листопада у районі Дунфен автономного регіону Внутрішня Монголія. Про це повідомили у Китайському космічному агентстві, зазначивши, що всі члени екіпажу почуваються добре.

Китайські космонавти повернулися на Землю

На початку листопада на борт китайської орбітальної станції "Тяньгун" прибув екіпаж "Шеньчжоу-21". За планом ротація мала тривати п’ять днів, після чого попередній екіпаж повернувся б на Землю 5 листопада. Однак їх спуск на Землю довелося відкласти.

Перші повідомлення ЗМІ припускали, що проблема пов’язана з пошкодженням капсули космічним сміттям. Однак у Китаї заявили, що проблема виникла не через пошкодження, а через високий ризик зіткнення корабля з крихітними фрагментами космічного сміття, яка дрейфувала поблизу.

Зрештою вдалий момент настав лише через дев’ять днів, і екіпаж отримав дозвіл на повернення. 14 листопада о 16:40 за місцевим часом спусковий апарат "Шеньчжоу-20" торкнувся землі. Рятувальні команди оперативно прибули до капсули та провели огляд астронавтів.

Екіпаж встановив новий рекорд для китайської космонавтики, провівши 204 дні на орбіті. Це найдовше перебування одного екіпажу на станції "Тяньгун". За час місії вони виконали 4 виходи у відкритий космос, низку операцій із транспортування вантажів та десятки наукових експериментів у галузях мікрогравітаційної фізики, матеріалознавства, космічної біології, медицини та аерокосмічних технологій.

