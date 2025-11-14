logo_ukra

BTC/USD

96759

ETH/USD

3194.38

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини HI-tech космос Китайські космонавти повернулися на Землю: вони застрягли в космосі через сміття
commentss НОВИНИ Всі новини

Китайські космонавти повернулися на Землю: вони застрягли в космосі через сміття

Астронавти з Китаю вдало повернулися на Землю після затримки на орбітальній станції через космічне сміття.

14 листопада 2025, 18:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Троє китайських астронавтів місії "Шеньчжоу-20" повернулися на Землю після майже десятиденного вимушеного очікування на орбіті. Їхній спусковий апарат успішно приземлився 14 листопада у районі Дунфен автономного регіону Внутрішня Монголія. Про це повідомили у Китайському космічному агентстві, зазначивши, що всі члени екіпажу почуваються добре.

Китайські космонавти повернулися на Землю: вони застрягли в космосі через сміття

Китайські космонавти повернулися на Землю

На початку листопада на борт китайської орбітальної станції "Тяньгун" прибув екіпаж "Шеньчжоу-21". За планом ротація мала тривати п’ять днів, після чого попередній екіпаж повернувся б на Землю 5 листопада. Однак їх спуск на Землю довелося відкласти.

Перші повідомлення ЗМІ припускали, що проблема пов’язана з пошкодженням капсули космічним сміттям. Однак у Китаї заявили, що проблема виникла не через пошкодження, а через високий ризик зіткнення корабля з крихітними фрагментами космічного сміття, яка дрейфувала поблизу.

Зрештою вдалий момент настав лише через дев’ять днів, і екіпаж отримав дозвіл на повернення. 14 листопада о 16:40 за місцевим часом спусковий апарат "Шеньчжоу-20" торкнувся землі. Рятувальні команди оперативно прибули до капсули та провели огляд астронавтів.

Китайські космонавти повернулися на Землю: вони застрягли в космосі через сміття - фото 2

Китайські космонавти повернулися на Землю

Китайські космонавти повернулися на Землю: вони застрягли в космосі через сміття - фото 2

Китайські астронавти повернулися на Землю

Китайські космонавти повернулися на Землю: вони застрягли в космосі через сміття - фото 2

Китайські тайконавти повернулися на Землю

Екіпаж встановив новий рекорд для китайської космонавтики, провівши 204 дні на орбіті. Це найдовше перебування одного екіпажу на станції "Тяньгун". За час місії вони виконали 4 виходи у відкритий космос, низку операцій із транспортування вантажів та десятки наукових експериментів у галузях мікрогравітаційної фізики, матеріалознавства, космічної біології, медицини та аерокосмічних технологій.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на Землю повернувся таємничий космічний корабель Китаю.

Також "Коментарі" писали, що астронавти NASA застрягли в космосі на 9 місяців.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://news.cctv.com/2025/11/14/ARTIrdbhXPRtQKUjqwXhgfct251114.shtml?spm=C94212.P4YnMod9m2uD.ENPMkWvfnaiV.25
Теги:

Новини

Всі новини