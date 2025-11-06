Троє китайських космонавтів застрягли в космосі після зіткнення капсули з космічним сміттям

Троє китайських космонавтів залишилися на орбіті після того, як уламки космічного сміття пошкодили їхній корабель для повернення на Землю. Інцидент стався незадовго до запланованого повернення екіпажу місії "Шеньчжоу-20", який понад пів року працював на борту китайської космічної станції "Тяньгун".

Космонавти з Китаю застрягли в космосі через космічне сміття. Фото з відкритих джерел

Астронавти Ван Цзе, Чень Чжуйжуй та Чень Дун мали здійснити посадку на Землю 5 листопада, після того, як передали зміну новому екіпажу місії "Шеньчжоу-21". Однак Китайське агентство пілотованої космічної програми (CMSA) відклало політ, повідомивши про підозру, що капсула зіткнулася з дрібним космічним сміттям.

За словами представників CMSA, наразі проводиться аналіз удару та оцінка ризиків. Головне завдання переконатися, що пошкодження не становлять загрози для життя шести астронавтів, які зараз перебувають на борту космічної станції "Тяньгун".

Космонавти з Китаю застрягли в космосі. Фото: China Daily/Reuters

Поки що невідомо, наскільки серйозно пошкоджена капсула. Якщо її визнають непридатною до використання, екіпаж "Шеньчжоу-20" може повернутися на Землю кораблем "Шеньчжоу-21", який нещодавно доставив нову команду на станцію.

Через затримку повернення командир місії Чень Дун встановить новий рекорд за тривалістю перебування в космосі серед китайських астронавтів — понад 400 днів.

За оцінками вчених, на орбіті Землі зараз обертається понад 130 мільйонів уламків, включно з фрагментами ракет, супутників і деталей старих місій. Основними "постачальниками" космічного сміття є Китай, США та колишній Радянський Союз.

