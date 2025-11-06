logo

Главная Новости HI-tech космос Трое китайских космонавтов застряли в космосе после столкновения капсулы с космическим мусором
commentss НОВОСТИ Все новости

Трое китайских космонавтов застряли в космосе после столкновения капсулы с космическим мусором

Экипаж миссии "Шэньчжоу-20" не смог вернуться на Землю после того, как обломки космического мусора повредили капсулу.

6 ноября 2025, 17:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Трое китайских космонавтов остались на орбите после того, как обломки космического мусора повредили корабль для возвращения на Землю. Инцидент произошел незадолго до запланированного возвращения экипажа миссии "Шэньчжоу-20", более полугода работавшего на борту китайской космической станции "Тяньгун".

Космонавты из Китая застряли в космосе из-за космического мусора. Фото из открытых источников

Астронавты Ван Цзе, Чэнь Чжуйжуй и Чэнь Дун должны были совершить посадку на Землю 5 ноября, после того как передали смену новому экипажу миссии "Шэньчжоу-21". Однако Китайское агентство пилотируемой космической программы (CMSA) отложило полет, сообщив о подозрении, что капсула столкнулась с мелким космическим мусором.

По словам представителей CMSA, проводится анализ удара и оценка рисков. Главная задача убедиться, что повреждения не представляют угрозы жизни шести астронавтов, которые сейчас находятся на борту космической станции "Тяньгун".

Трое китайских космонавтов застряли в космосе после столкновения капсулы с космическим мусором - фото 2

Космонавты из Китая застряли в космосе. Фото: China Daily/Reuters

Пока неизвестно, насколько серьезно повреждена капсула. Если она будет признана непригодной к использованию, экипаж "Шэньчжоу-20" может вернуться на Землю кораблем "Шэньчжоу-21", который недавно доставил новую команду на станцию.

Из-за задержки возвращения командир миссии Чэнь Дун установит новый рекорд по продолжительности пребывания в космосе среди китайских астронавтов – более 400 дней.

По оценкам ученых, на орбите Земли сейчас обращается более 130 миллионов обломков, включая фрагменты ракет, спутников и деталей старых миссий. Основными "поставщиками" космического мусора являются Китай, США и бывший Советский Союз.

Источник: https://www.livescience.com/space/space-exploration/three-chinese-astronauts-stranded-in-space-after-debris-hits-their-return-capsule
