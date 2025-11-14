Китайские космонавты вернулись на Землю: они застряли в космосе из-за мусора

Трое китайских астронавтов миссии Шэньчжоу-20 вернулись на Землю после почти десятидневного вынужденного ожидания на орбите. Их спусковой аппарат успешно приземлился 14 ноября в районе Дунфена автономного региона Внутренняя Монголия. Об этом сообщили в Китайском космическом агентстве, отметив, что все члены экипажа чувствуют себя хорошо.

Китайские космонавты вернулись на Землю

В начале ноября на борт китайской орбитальной станции "Тяньгун" прибыл экипаж "Шэньчжоу-21". По плану ротация должна была длиться пять дней, после чего предыдущий экипаж вернулся на Землю 5 ноября. Однако их спуск на Землю пришлось отложить.

Первые сообщения СМИ предполагали, что проблема связана с повреждением капсулы космическим мусором. Однако в Китае заявили, что проблема возникла не из-за повреждений, а из-за высокого риска столкновения корабля с крошечными фрагментами космического мусора, дрейфующего поблизости.

В конце концов, удачный момент наступил только через девять дней, и экипаж получил разрешение на возвращение. 14 ноября в 16:40 по местному времени спусковой аппарат "Шэньчжоу-20" коснулся земли. Спасательные команды оперативно прибыли к капсуле и провели осмотр астронавтов.

Китайские космонавты вернулись на Землю

Китайские астронавты вернулись на Землю

Китайские тайконавты вернулись на Землю

Экипаж установил новый рекорд для китайской космонавтики, проведя 204 дня на орбите. Это самое длительное пребывание одного экипажа на станции "Тяньгун". За время миссии они выполнили 4 выхода в открытый космос, ряд операций по транспортировке грузов и десятки научных экспериментов в области микрогравитационной физики, материаловедения, космической биологии, медицины и аэрокосмических технологий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Землю вернулся таинственный космический корабль Китая.

Также "Комментарии" писали, что астронавты NASA застряли в космосе на 9 месяцев.