Безумная миссия NASA запустит ракету с самолета, чтобы предотвратить падение огромного телескопа на Землю

NASA объявило о редкой и технологически сложной миссии, целью которой является спасти космический телескоп Swift от падения на Землю. Обсерватория, уже почти 20 лет исследующая гамма-вспышки на низкой околоземной орбите, стремительно снижается и может войти в атмосферу до конца 2026 года. Чтобы предотвратить это, агентство выбрало нестандартный подход и планирует отправить специальный роботизированный аппарат с помощью ракеты, запущенной с самолета.

Орбитальная обсерватория Swift. Фото: NASA’s Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab

NASA к миссию привлекло частную компанию Katalyst Space Technologies. Ее задача состоит в том, чтобы запустить ракету Pegasus XL с борта переоборудованного самолета L-1011 Stargazer на высоте около 12 км. После отделения ракета выйдет на орбиту и доставит роботизированный корабль Katalyst к телескопу Swift. Если все произойдет успешно, робот схватит телескоп и поднимет его на более стабильную орбиту.

В Космическом агентстве объясняют, что такой план сделан из-за нехватки времени.

"Учитывая то, как быстро уменьшается орбита Swift, мы ведем гонку со временем, но, используя уже разрабатываемые коммерческие технологии, мы отвечаем на этот вызов", — сказал исполняющий обязанности директора Отдела астрофизики NASA Шон Домагал-Голдман.

В Northrop Grumman, предоставляющей самолет и инфраструктуру для запуска, отметили, что большинство оборудования для Pegasus XL уже готово. Команда работает над интеграцией, тестированием и расчетами траектории.

В Katalyst признают, что задача уникальна, но убеждены, что именно Pegasus XL – это единственная ракета, способная выполнить миссию в определенные сроки. Инженеры будут постоянно отслеживать темп снижения орбиты Swift, чтобы при необходимости корректировать план полета.

Это будет первый случай в истории, когда частный космический аппарат спасает государственный беспилотный спутник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Чехия построит и подарит Украине современный спутник для наблюдения.

Также "Комментарии" писали, что китайские космонавты вернулись на Землю после того, как они застряли в космосе из-за мусора.