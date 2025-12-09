Ученые обнаружили, что "потенциально враждебная инопланетная угроза" 3I/ATLAS содержит источник жизни

Астрономы обнаружили, что межзвездная комета 3I/ATLAS содержит уникальные химические компоненты, играющие ключевую роль в формировании жизни. По данным исследования, опубликованного на сервере arXiv, в объекте содержится аномально большое количество метанола и цианистого водорода. Это ключевые вещества, необходимые для образования аминокислот, белков и нуклеиновых кислот, таких как ДНК и РНК.

Межзвездная комета 3I/ATLAS. Фото иллюстративное

С помощью радиотелескопа ALMA астрохимик NASA доктор Мартин Кординер и его команда из Центра космических полетов имени Годдарда выяснили, что межзвездный объект 3I/ATLAS выбрасывает около 40 кг газообразного метанола и 250-500 граммов цианистого водорода в секунду. Это в четыре раза больше, чем у большинства комет Солнечной системы. Такие высокие концентрации этих молекул раньше не наблюдали ни в одной из известных комет.

Специалисты отмечают, что эти компоненты могли служить строительными блоками жизни на Земле миллиарды лет тому назад. Метанол является критически важным для формирования органических молекул, а цианистый водород в малых количествах помогает образовывать сложные органические соединения.

Хотя NASA утверждает, что комета "не представляет угрозы Земле и будет оставаться далеко", другие исследователи считали, что не стоит исключать возможности других вариантов. Физик из Гарварда Ави Лоэб возглавил противоречивую идею и ранее предположил, что межзвездная комета не была "естественно сформированным" объектом и, возможно, могла иметь "активный интеллект". Поэтому он назвал межзвездный объект 3I/ATLAS "потенциально враждебной инопланетной угрозой".

По его словам, новое открытие может подтвердить теорию о том, что объекты, подобные 3I/ATLAS, могли когда-то принести жизнь на Землю миллиарды лет назад. Кроме того, теперь Лоэб утверждает, что аномально большое количество метанола и цианистого водорода в составе межзвездного объекта 3I/ATLAS свидетельствует о его дружелюбной природе, и он не несет смертельной угрозы для нас.

