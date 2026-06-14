Вчені помітили "Годзіллу" на Сонці: вона переміщається по нашій зірці (ФОТО)

Американський астрофотограф Марк Джонстон зробив серію унікальних знімків гігантських сонячних протуберанців, один з яких за формою нагадував легендарного кіномонстра Годзіллу. Вчені пояснили природу незвичайного явища на Сонці.

На Сонці помітили протуберанець схожий на Годзіллу. Фото: Mark Johnston

Вражаючі кадри були зроблені наприкінці травня 2026 року зі Скоттсдейла в штаті Аризона. На одному з зображень видно величезну хмару розпеченої плазми, що підноситься над краєм Сонця та нагадує силует фантастичної істоти. Саме через це астрофотограф і назвав утворення "Годзіллою".

Сонячні протуберанці — це величезні дуги та хмари плазми, які утримуються магнітними полями нашої зорі. Вони можуть існувати протягом кількох днів або тижнів, досягаючи висоти у сотні тисяч кілометрів над поверхнею Сонця. Крім "Годзілли", Джонстон зафіксував ще одне цікаве явище — корональний дощ.





Корональний дощ. Фото: Mark Johnston

На фото видно, як розпечена плазма піднімається над поверхнею Сонця, а потім повертається назад уздовж магнітних ліній, створюючи ефект справжнього дощу. За словами астрофотографа, багато хто помилково сприймає ці утворення як вогонь або полум’я.

"Це не полум’я. На Сонці немає вогню. Так само, як ваша плита може розжарюватися до червона і не горіти, водень на Сонці настільки гарячий, що теж світиться. Рух, який ви бачите, може виглядати як вплив вітру, але він здебільшого спричинений магнітними полями та, меншою мірою, гравітацією. Водень на кінцівці іонізований, тому магнітні поля тягнуть його вздовж невидимих силових ліній", – сказав Джонстон.

Для спостережень астрофотограф використав 160-міліметровий телескоп-рефрактор з спеціальним воднево-альфа-фільтром, який дозволяє бачити деталі сонячної активності, недоступні для звичайних телескопів.

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