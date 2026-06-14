Ученые заметили "Годзиллу" на Солнце: она перемещается по нашей звезде (ФОТО)

Американский астрофотограф Марк Джонстон сделал серию уникальных снимков гигантских солнечных протуберанцев, один из которых по форме напоминал легендарного киномонстра Годзиллу. Ученые объяснили природу необычного явления на Солнце.

На Солнце заметили протуберанец, похожий на Годзиллу. Фото: Mark Johnston

Впечатляющие кадры были сделаны в конце мая 2026 года из Скоттсдейла в штате Аризона. На одном из изображений видно огромное облако раскаленной плазмы, возвышающейся над краем Солнца и напоминающее силуэт фантастического существа. Именно поэтому астрофотограф и назвал образование "Годзиллой".

Солнечные протуберанцы – это огромные дуги и облака плазмы, удерживаемые магнитными полями нашей звезды. Они могут существовать несколько дней или недель, достигая высоты в сотни тысяч километров над поверхностью Солнца. Кроме "Годзиллы", Джонстон зафиксировал еще одно интересное явление — корональный дождь.





Корональный дождь. Фото: Mark Johnston

На фото видно, как раскаленная плазма поднимается над поверхностью Солнца, а затем возвращается вдоль магнитных линий, создавая эффект настоящего дождя. По словам астрофотографа, многие ошибочно воспринимают эти образования как огонь или пламя.

"Это не пламя. На Солнце нет огня. Так же, как ваша плита может накаляться до красной и не гореть, водород на Солнце настолько горячий, что тоже светится. Движение, которое вы видите, может выглядеть как влияние ветра, но оно вызвано в основном магнитными полями и, в меньшей степени, гравитацией. Водород на концовке ионизирован, поэтому магнитные поля тянут его вдоль невидимых силовых линий", – сказал Джонстон.

Для наблюдений астрофотограф использовал 160-миллиметровый телескоп-рефрактор со специальным водородно-альфа-фильтром, позволяющим видеть детали солнечной активности, недоступные для обычных телескопов.

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