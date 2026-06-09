Prada створила космічний одяг для астронавтів NASA: як виглядає (ФОТО)

Італійський модний дім Prada зробив ще один крок у космічну індустрію. Компанія представила спеціальний комплект одягу з системою охолодження та вентиляції, який астронавти використовуватимуть під скафандрами під час майбутніх місячних місій NASA.

Астронавти NASA носитимуть одяг Prada на місіях до Місяця. Фото: REUTERS/Heather Khalifa

Новий елемент екіпірування створений Prada у співпраці з Axiom Space, американською компанією, що розробляє космічні технології. Одяг має мережу вбудованих вентиляційних трубок, які допомагатимуть регулювати температуру тіла астронавтів під час роботи в екстремальних умовах космосу.

У Prada наголошують, що проєкт демонструє, як досвід з різних галузей може бути корисним для розвитку космічних технологій.

"Ми маємо справді широкий спектр можливостей та ноу-хау", – сказав головний директор з маркетингу Prada Лоренцо Бертеллі.

Prada створила космічний одяг для астронавтів NASA. Фото: REUTERS/Heather Khalifa

Астронавти NASA носитимуть одяг Prada на місіях до Місяця. Фото: REUTERS/Heather Khalifa

Це не перший космічний проєкт Prada. Ще у 2024 році бренд привернув увагу співпрацею над новим поколінням скафандрів для програми Artemis. Очікується, що ці скафандри використовуватимуться під час висадки людей на Місяць у рамках місії Artemis 4, запланованої на 2028 рік.

Як пише Reuters, якщо раніше люксові бренди лише надихалися космічною тематикою, то тепер вони стають безпосередніми учасниками розвитку нової індустрії. На тлі зростання інтересу до космічного туризму та приватних польотів компанії прагнуть асоціювати свої бренди з інноваціями та технологічним майбутнім.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як астронавт власноруч зловив супутник у космосі, який падав на Землю.

Також "Коментарі" писали, що Prada купує Versace за 1,38 мільярда доларів.