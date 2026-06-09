Prada создала космическую одежду для астронавтов NASA: как выглядит (ФОТО)

Итальянский модный дом Prada сделал еще один шаг в космическую индустрию. Компания представила специальный комплект одежды с системой охлаждения и вентиляции, которую астронавты будут использовать под скафандрами во время предстоящих месячных миссий NASA.

Астронавты NASA будут носить одежду Prada на миссиях к Луне. Фото: REUTERS/Heather Khalifa

Новый элемент экипировки создан Prada в сотрудничестве с Axiom Space, американской компанией, разрабатывающей космические технологии. Одежда имеет сеть встроенных вентиляционных трубок, которые помогут регулировать температуру тела астронавтов во время работы в экстремальных условиях космоса.

В Prada отмечают, что проект демонстрирует, как опыт из разных отраслей может быть полезен для развития космических технологий.

"У нас действительно широкий спектр возможностей и ноу-хау", – сказал главный директор по маркетингу Prada Лоренцо Бертелли.

Prada создала космическую одежду для астронавтов NASA. Фото: REUTERS/Heather Khalifa

Астронавты NASA будут носить одежду Prada на миссиях к Луне. Фото: REUTERS/Heather Khalifa

Это не первый космический проект Prada. Еще в 2024 году бренд привлек внимание сотрудничество над новым поколением скафандров для программы Artemis. Ожидается, что эти скафандры будут использоваться при высадке людей на Луну в рамках миссии Artemis 4, запланированной на 2028 год.

Как пишет Reuters, если ранее люксовые бренды лишь вдохновлялись космической тематикой, то теперь они становятся непосредственными участниками развития новой индустрии. На фоне растущего интереса к космическому туризму и частным полетам компании стремятся ассоциировать свои бренды с инновациями и технологическим будущим.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как астронавт собственноручно поймал падавший на Землю спутник в космосе.

Также "Комментарии" писали, что Prada покупает Versace за 1,38 миллиарда долларов.