Астронавт власноруч зловив супутник у космосі, який падав на Землю



















У 1984 році NASA провело одну з найбільш ризикованих і видовищних операцій в історії космонавтики. Астронавт Дейл Гарднер буквально власноруч захопив супутник, що дрейфував у космосі та міг бути втрачений назавжди. Кадри тієї місії й досі вражають, адже астронавт без прив’язки ширяє над Землею поруч з гігантським апаратом.

Дейл Гарднер поруч з супутником Westar 6. Фото: NASA, ESA

Два супутники зв’язку Westar 6 та Palapa B2 не змогли вийти на потрібну орбіту через несправність ракети-носія. Через це дорогі апарати могли впасти та згоріти в атмосфері. Щоб урятувати техніку вартістю мільйони доларів, NASA відправило шатл Discovery з незвичайною місією повернення супутників на Землю.

Астронавти Джо Аллен і Дейл Гарднер вийшли у відкритий космос та використали пілотовані маневрові ранці MMU, які дозволяли рухатися без троса та без фізичного контакту з космічним кораблем.

Завданням Гарднера було підлетіти до супутника, стабілізувати його обертання та фактично схопити конструкцію руками, щоб закріпити її у вантажному відсіку шатла. Операція з супутником Westar 6 тривала понад шість годин. Після першого успішного захоплення команда згодом повернула і другий супутник Palapa B2.

Це був один з небагатьох випадків, коли людина вийшла у відкритий космос без прив’язки до космічного корабля. Крім того, космонавти працювали з великим об’єктом на орбіті. Фото Дейла Гарднера поруч із супутником стали культовими та досі входять до списків найвражаючих кадрів NASA.

Після ремонту на Землі обидва супутники знову запустили в космос, а сама операція стала символом інженерної сміливості та людської майстерності.

