Астронавт собственноручно поймал спутник в космосе, падавший на Землю
Астронавт собственноручно поймал спутник в космосе, падавший на Землю

Астронавт Дейл Гарднер захватил спутник в открытом космосе. Историческая миссия NASA.

21 апреля 2026, 07:35
Slava Kot








В 1984 году NASA провело одну из самых рискованных и зрелищных операций в истории космонавтики. Астронавт Дейл Гарднер буквально собственноручно захватил дрейфующий в космосе спутник, который мог быть потерян навсегда. Кадры той миссии до сих пор впечатляют, ведь астронавт без привязки парит над Землей рядом с гигантским аппаратом.

Дейл Гарднер рядом со спутником Westar 6. Фото: NASA, ESA

Два спутника связи Westar 6 и Palapa B2 не смогли выйти на нужную орбиту из-за неисправности ракеты-носителя. Поэтому дорогие аппараты могли упасть и сгореть в атмосфере. Чтобы спасти технику стоимостью в миллионы долларов, NASA отправило шаттл Discovery с необычной миссией возвращения спутников на Землю.

Астронавты Джо Аллен и Дейл Гарднер вышли в открытый космос и использовали пилотируемые маневровые ранцы MMU, позволявшие двигаться без троса и без физического контакта с космическим кораблем.

Задачей Гарднера было подлететь к спутнику, стабилизировать его вращение и фактически схватить конструкцию руками, чтобы закрепить ее в грузовом отсеке шаттла. Операция со спутником Westar 6 длилась более шести часов. После первого успешного захвата команда впоследствии вернула и второй спутник Palapa B2.

Это был один из немногих случаев, когда человек вышел в открытый космос без привязки к космическому кораблю. Кроме того, космонавты работали с большим объектом на орбите. Фото Дейла Гарднера рядом со спутником стали культовыми и до сих пор входят в списки самых впечатляющих кадров NASA.

После ремонта на Земле оба спутника снова запустили в космос, а сама операция стала символом инженерной смелости и человеческого мастерства.

