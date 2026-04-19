У США розкриють файли про НЛО: Трамп заявив про "дуже цікаві" документи

Президент США Дональд Трамп заявив, що адміністрація виявила "багато дуже цікавих документів" під час перевірки урядових матеріалів, пов’язаних з НЛО та непізнаними повітряними явищами. За його словами, перші файли можуть бути оприлюднені вже найближчим часом.

Трамп анонсував публікацію документів про НЛО.

Трамп під час заходу консервативної організації Turning Point USA в Арізоні зробив заяву щодо пошуку НЛО. За словами президента США, перевірка урядових архівів уже дала несподівані результати.

"Ми знайшли багато дуже цікавих документів. Перші публікації розпочнуться дуже й дуже скоро", — заявив Трамп.

Американський президент додав, що після оприлюднення американці зможуть самостійно оцінити, наскільки правдивими є багаторічні припущення про НЛО.

Ще у лютому Трамп доручив федеральним агентствам розпочати процедуру розсекречення матеріалів про непізнані повітряні явища та можливе позаземне життя. У Білому домі пояснювали це значним суспільним інтересом до теми.

Попри нові заяви, Пентагон раніше неодноразово повідомляв, що не має доказів відвідування Землі інопланетянами. У звіті Міністерства оборони США за 2024 рік зазначалося, що урядові розслідування з часів Другої світової війни не виявили жодних підтверджень існування позаземних технологій. Більшість випадків пояснювалися помилковою ідентифікацією літальних апаратів, атмосферних явищ або технічних об’єктів.

