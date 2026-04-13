"Це не дасть вам спати, уряд все приховує": конгресмен США заявив про реальність інопланетян

Американський конгресмен-республіканець Тім Берчетт заявив про існування позаземного життя та можливе приховування цієї інформації урядом США. Крім того, політик вважає, що уряд приховує також інформацію про позаземені технології.
НЛО. Фото ілюстративне
Тім Берчетт під час інтерв’ю телеканалу Newsmax заявив, що дізнався від секретних служб інформацію, яка може розвалити США.
Берчетт стверджує, що уряд роками приховує від громадськості дані про позаземні технології та можливі контакти з інопланетними цивілізаціями.
Заяви конгресмена пролунали на тлі лютневих обіцянок президента США Дональда Трампа розсекретити документи, пов’язані з темою НЛО та позаземного життя. Однак ці матеріали досі не були оприлюднені.
Берчетт також підтримав викривачів, які раніше заявляли про наявність у США доказів існування інопланетних космічних кораблів. На його думку, проблема полягає не лише в секретності, а й у фрагментованості інформації, через що повну картину складно відновити.
Офіційного підтвердження заявам конгресмена США про існування інопланетян та позаземні технології немає.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в США заявили про підготовку до переговорів з Росією щодо НЛО.
Також "Коментарі" писали, що в Німеччині поліція шукала НЛО після падіння загадкового об'єкта.