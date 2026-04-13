"Це не дасть вам спати, уряд все приховує": конгресмен США заявив про реальність інопланетян

Американський конгресмен-республіканець Тім Берчетт заявив про існування позаземного життя та можливе приховування цієї інформації урядом США. Крім того, політик вважає, що уряд приховує також інформацію про позаземені технології.

НЛО. Фото ілюстративне

Тім Берчетт під час інтерв’ю телеканалу Newsmax заявив, що дізнався від секретних служб інформацію, яка може розвалити США.

"Мене проінформували майже всі агентства, і я просто скажу вам ось що: якби вони оприлюднили те, що я бачив, ви б не спали… ви б не спали ночами, хвилюючись думаючи про ці речі. Я просто скажу вам ось що: два тижні тому мене проінформували з одного питання, і це б сколихнуло всіх... гадаю, ця країна б розвалилася, якби вони почули все те, що чув я", — сказав Берчетт.

Берчетт стверджує, що уряд роками приховує від громадськості дані про позаземні технології та можливі контакти з інопланетними цивілізаціями.

Заяви конгресмена пролунали на тлі лютневих обіцянок президента США Дональда Трампа розсекретити документи, пов’язані з темою НЛО та позаземного життя. Однак ці матеріали досі не були оприлюднені.

Берчетт також підтримав викривачів, які раніше заявляли про наявність у США доказів існування інопланетних космічних кораблів. На його думку, проблема полягає не лише в секретності, а й у фрагментованості інформації, через що повну картину складно відновити.

"Є достатньо свідків, достатньо кваліфікованих пілотів, астронавтів, буквально наших героїв, які висловили свою думку щодо цього, тому я думаю, що цілком очевидно, що уряд приховує все. Причина, чому ми зараз не маємо жодної з цієї інформації, полягає в тому, що значна її частина настільки розрізнена, що людей, які могли б пов’язати всі крапки, давно вже немає", — додав Берчетт.

Офіційного підтвердження заявам конгресмена США про існування інопланетян та позаземні технології немає.

