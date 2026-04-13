"Это не даст вам спать, правительство все скрывает": конгрессмен США заявил о реальности инопланетян

Американский конгрессмен-республиканец Тим Берчетт заявил о существовании внеземной жизни и возможном сокрытии этой информации правительством США. Кроме того, политик считает, что правительство скрывает также информацию о внеземных технологиях.

НЛО. Фото иллюстративное

Тим Берчетт в интервью телеканалу Newsmax заявил, что узнал от секретных служб информацию, которая может развалить США.

"Меня проинформировали почти все агентства, и я просто скажу вам вот что: если бы они обнародовали то, что я видел, вы бы не спали… вы бы не спали по ночам, волнуясь думая об этих вещах. Я просто скажу вам вот что: две недели назад меня проинформировали по одному вопросу, и это бы всколыхнуло всех... думаю, эта страна развалилась бы, если бы они услышали все то, что слышал я", — сказал Берчетт.

Берчетт утверждает, что правительство годами скрывает от общественности данные о внеземных технологиях и возможных контактах с инопланетными цивилизациями.

Заявления конгрессмена раздались на фоне февральских обещаний президента США Дональда Трампа рассекретить документы, связанные с темой НЛО и внеземной жизни. Однако эти материалы до сих пор не были обнародованы.

Берчетт также поддержал обличителей, ранее заявлявших о наличии в США доказательств существования инопланетных космических кораблей. По его мнению, проблема заключается не только в секретности, но и в фрагментированности информации, из-за чего полную картину сложно восстановить.

"Есть достаточно свидетелей, достаточно квалифицированных пилотов, астронавтов, буквально наших героев, которые выразили свое мнение на этот счет, поэтому я думаю, что совершенно очевидно, что правительство скрывает все. Причина, почему у нас сейчас нет ни одной из этой информации, заключается в том, что значительная ее часть настолько разрознена, что людей, которые могли бы связать все точки, давно уже нет", — добавил Берчетт.

Официального подтверждения заявлениям конгрессмена США о существовании инопланетян и внеземных технологий нет.

