logo

BTC/USD

70822

ETH/USD

2188.25

USD/UAH

43.46

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

HI-tech космос "Это не даст вам спать, правительство все скрывает": конгрессмен США заявил о реальности инопланетян
commentss НОВОСТИ Все новости

"Это не даст вам спать, правительство все скрывает": конгрессмен США заявил о реальности инопланетян

Тим Берчетт заявил, что правительство США скрывает данные об инопланетянах и внеземных технологиях.

13 апреля 2026, 08:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Американский конгрессмен-республиканец Тим Берчетт заявил о существовании внеземной жизни и возможном сокрытии этой информации правительством США. Кроме того, политик считает, что правительство скрывает также информацию о внеземных технологиях.

НЛО. Фото иллюстративное

Тим Берчетт в интервью телеканалу Newsmax заявил, что узнал от секретных служб информацию, которая может развалить США.

"Меня проинформировали почти все агентства, и я просто скажу вам вот что: если бы они обнародовали то, что я видел, вы бы не спали… вы бы не спали по ночам, волнуясь думая об этих вещах. Я просто скажу вам вот что: две недели назад меня проинформировали по одному вопросу, и это бы всколыхнуло всех... думаю, эта страна развалилась бы, если бы они услышали все то, что слышал я", — сказал Берчетт.

Берчетт утверждает, что правительство годами скрывает от общественности данные о внеземных технологиях и возможных контактах с инопланетными цивилизациями.

Заявления конгрессмена раздались на фоне февральских обещаний президента США Дональда Трампа рассекретить документы, связанные с темой НЛО и внеземной жизни. Однако эти материалы до сих пор не были обнародованы.

Берчетт также поддержал обличителей, ранее заявлявших о наличии в США доказательств существования инопланетных космических кораблей. По его мнению, проблема заключается не только в секретности, но и в фрагментированности информации, из-за чего полную картину сложно восстановить.

"Есть достаточно свидетелей, достаточно квалифицированных пилотов, астронавтов, буквально наших героев, которые выразили свое мнение на этот счет, поэтому я думаю, что совершенно очевидно, что правительство скрывает все. Причина, почему у нас сейчас нет ни одной из этой информации, заключается в том, что значительная ее часть настолько разрознена, что людей, которые могли бы связать все точки, давно уже нет", — добавил Берчетт.

Официального подтверждения заявлениям конгрессмена США о существовании инопланетян и внеземных технологий нет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США заявили о подготовке к переговорам с Россией по НЛО.

Также "Комментарии" писали, что в Германии полиция искала НЛО после падения загадочного объекта.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://metro.co.uk/2026/04/08/aliens-real-told-will-keep-night-27900052/
Теги:

Новости

Все новости