"Это не даст вам спать, правительство все скрывает": конгрессмен США заявил о реальности инопланетян

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Американский конгрессмен-республиканец Тим Берчетт заявил о существовании внеземной жизни и возможном сокрытии этой информации правительством США. Кроме того, политик считает, что правительство скрывает также информацию о внеземных технологиях.
НЛО. Фото иллюстративное
Тим Берчетт в интервью телеканалу Newsmax заявил, что узнал от секретных служб информацию, которая может развалить США.
Берчетт утверждает, что правительство годами скрывает от общественности данные о внеземных технологиях и возможных контактах с инопланетными цивилизациями.
Заявления конгрессмена раздались на фоне февральских обещаний президента США Дональда Трампа рассекретить документы, связанные с темой НЛО и внеземной жизни. Однако эти материалы до сих пор не были обнародованы.
Берчетт также поддержал обличителей, ранее заявлявших о наличии в США доказательств существования инопланетных космических кораблей. По его мнению, проблема заключается не только в секретности, но и в фрагментированности информации, из-за чего полную картину сложно восстановить.
Официального подтверждения заявлениям конгрессмена США о существовании инопланетян и внеземных технологий нет.
