В США раскроют файлы о НЛО: Трамп заявил о "очень интересных" документах

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация обнаружила "много интересных документов" во время проверки правительственных материалов, связанных с НЛО и неопознанными воздушными явлениями. По его словам, первые файлы могут быть обнародованы в ближайшее время.

Трамп анонсировал публикацию документов об НЛО. Фото из открытых источников

Трамп во время мероприятия консервативной организации Turning Point USA в Аризоне сделал заявление по поиску НЛО. По словам президента США, проверка правительственных архивов уже дала неожиданные результаты.

"Мы нашли много очень интересных документов. Первые публикации начнутся очень и очень скоро", – заявил Трамп.

Американский президент добавил, что после обнародования американцы смогут самостоятельно оценить, насколько правдивы многолетние предположения об НЛО.

Еще в феврале Трамп поручил федеральным агентствам начать процедуру рассекречивания материалов о непознанных воздушных явлениях и возможной внеземной жизни. В Белом доме объясняли это значительным общественным интересом к теме.

Несмотря на новые заявления, Пентагон ранее неоднократно сообщал, что у него нет доказательств посещения Земли инопланетянами. В отчете Министерства обороны США за 2024 год отмечалось, что правительственные расследования со времен Второй мировой войны не выявили никаких подтверждений существования внеземных технологий. Большинство случаев объяснялось ошибочной идентификацией летательных аппаратов, атмосферных явлений или технических объектов.

