У NASA відповіли, чи втратить Земля гравітацію цього року

NASA публічно відреагувало на теорію змови, яка шириться у соцмережах і стверджує, що Земля нібито втратить гравітацію на сім секунд 12 серпня 2026 року. За цією конспірологією, космічне агентство начебто реалізує секретний "Project Anchor", аби мінімізувати наслідки катастрофи, що мала б призвести до десятків мільйонів жертв.

NASA спростувало чутки про втрату гравітації Землею

У NASA відповіли на теорію змови, яка від початку року масово шириться в соціальних мережах. Речник агентства пояснив, що Земля не може просто так втратити гравітацію на кілька секунд, як передбачає нова конспірологія.

"Земля не втратить гравітації 12 серпня 2026 року. Гравітація Землі визначається її масою. Єдиний спосіб для Землі втратити гравітацію – це втратити масу", — пояснили в NASA.

В космічному агентстві зауважили, що дата 12 серпня збігає з сонячним затемненням.

"Повне сонячне затемнення не має незвичайного впливу на гравітацію Землі. Гравітаційне тяжіння Сонця та Місяця до Землі добре вивчене та передбачуване за десятиліття наперед", — додали в NASA.

Також теорія змови про втрату гравітації пов’язувала можливу катастрофу з гравітаційними хвилями, однак експерти з астрофізики відкидають ці спекуляції. За словами доктора Вільяма Алстона з Університету Гертфордширу, такі хвилі надзвичайно слабкі. Вони регулярно проходять крізь Землю, ледь помітно стискаючи простір, але цей ефект у багато разів менший за розмір атома і не має фізичного впливу на людей чи планету.

У NASA закликають громадськість покладатися на перевірені наукові джерела й не піддаватися паніці через нову теорію змови.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про попередження вчених, що планета Земля буде знищена раніше, ніж очікувалося.

Також "Коментарі" писали, що у Львові виставили на продаж літаючу тарілку. Скільки коштує НЛО.