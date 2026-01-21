У NASA відповіли, чи втратить Земля гравітацію цього року

Рубрики
NASA публічно відреагувало на теорію змови, яка шириться у соцмережах і стверджує, що Земля нібито втратить гравітацію на сім секунд 12 серпня 2026 року. За цією конспірологією, космічне агентство начебто реалізує секретний "Project Anchor", аби мінімізувати наслідки катастрофи, що мала б призвести до десятків мільйонів жертв.
NASA спростувало чутки про втрату гравітації Землею
У NASA відповіли на теорію змови, яка від початку року масово шириться в соціальних мережах. Речник агентства пояснив, що Земля не може просто так втратити гравітацію на кілька секунд, як передбачає нова конспірологія.
В космічному агентстві зауважили, що дата 12 серпня збігає з сонячним затемненням.
Також теорія змови про втрату гравітації пов’язувала можливу катастрофу з гравітаційними хвилями, однак експерти з астрофізики відкидають ці спекуляції. За словами доктора Вільяма Алстона з Університету Гертфордширу, такі хвилі надзвичайно слабкі. Вони регулярно проходять крізь Землю, ледь помітно стискаючи простір, але цей ефект у багато разів менший за розмір атома і не має фізичного впливу на людей чи планету.
У NASA закликають громадськість покладатися на перевірені наукові джерела й не піддаватися паніці через нову теорію змови.
