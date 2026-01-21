В NASA ответили, потеряет ли Земля гравитацию в этом году

NASA публично отреагировало на теорию заговора, которая распространилась в соцсетях и утверждает, что Земля якобы потеряет гравитацию на семь секунд 12 августа 2026 года. По этой конспирологии, космическое агентство как бы реализует секретный "Project Anchor", чтобы минимизировать последствия катастрофы, которая должна привести к десяткам миллионов жертв.

NASA опровергло слухи о потере гравитации Землей

В NASA ответили на теорию заговора, которая с начала года массово распространяется в социальных сетях. Представитель агентства пояснил, что Земля не может просто так потерять гравитацию на несколько секунд, как предполагает новая конспирология.

"Земля не потеряет гравитацию 12 августа 2026 года. Гравитация Земли определяется ее массой. Единственный способ для Земли потерять гравитацию – это потерять массу", — объяснили в NASA.

В космическом агентстве отметили, что дата 12 августа совпадает с солнечным затмением.

"Полное солнечное затмение не имеет необычного влияния на гравитацию Земли. Гравитационное тяготение Солнца и Луны к Земле хорошо изучено и предсказуемо за десятилетие вперед", — добавили в NASA.

Также теория заговора о потере гравитации связывала возможную катастрофу с гравитационными волнами, однако эксперты по астрофизике отвергают эти спекуляции. По словам доктора Уильяма Алстона из Университета Гертфордшира, такие волны очень слабы. Они регулярно проходят сквозь Землю, едва заметно сжимая пространство, но этот эффект во много раз меньше размера атома и не оказывает физического воздействия на людей или планету.

В NASA призывают общественность полагаться на проверенные научные источники и не поддаваться панике из-за новой теории заговора.

