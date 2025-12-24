Вчені попередили: планета Земля буде знищена раніше, ніж очікувалося

Кінець існування Землі може настати швидше, ніж прогнозували класичні астрономічні моделі. До такого висновку дійшли вчені, проаналізувавши поведінку старіючих зірок, подібних до Сонця. Нові дані свідчать, що планети можуть зникати ще до того, як їхні зорі перетворюються на червоних гігантів.

Земля буде знищена раніше, ніж вважалося раніше. Фото з відкритих джерел

Сонце існує близько 4,6 мільярда років, і раніше вважалося, що приблизно через 5 мільярдів років воно вичерпає запаси водню, збільшиться в розмірах у 100 разів та поглине внутрішні планети, включно із Землею. Однак спостереження за іншими зоряними системами показують, що процес руйнування планет може починатися значно раніше.

Астрономи використали дані космічного телескопа TESS, порівнюючи зорі, які ще перебувають на головній послідовності як наше Сонце, з тими, що вже наближаються до фінальної стадії свого життя. Як з’ясувалося, у старіючих зірок часто бракує близьких планет.

Вчені пояснюють, що навіть без прямого "поглинання" зірка, яка розширюється, чинить потужний гравітаційний і приливний вплив. Це може призвести до скорочення орбіт, втрати атмосфери або повного руйнування планет. У деяких випадках світ може бути буквально розірваний гравітацією своєї зорі.

Оскільки зірки з масою Сонця еволюціонують за схожим сценарієм, ці спостереження дають змогу зазирнути в майбутнє Сонячної системи. За оцінками дослідників, Земля, ймовірно, буде знищена не через умовні 5 мільярдів років, а раніше. Чи існуватиме тоді людство – невідомо, але доля планети Земля вже визначена.

