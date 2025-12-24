Ученые предупредили: планета Земля будет уничтожена раньше, чем считалось ранее

Конец существования Земли может наступить быстрее, чем прогнозировали классические астрономические модели. К такому выводу пришли ученые, проанализировав поведение стареющих звезд, подобных Солнцу. Новые данные свидетельствуют, что планеты могут исчезать еще до того, как их звезды превращаются в красных гигантов.

Земля будет уничтожена раньше, чем считалось ранее. Фото из открытых источников

Солнце существует около 4,6 миллиарда лет, и раньше считалось, что примерно через 5 миллиардов лет оно исчерпает запасы водорода, увеличится в 100 раз и поглотит внутренние планеты, включая Землю. Однако наблюдения за другими звездными системами показывают, что процесс разрушения планет может начинаться гораздо раньше.

Астрономы использовали данные космического телескопа TESS, сравнивая звезды, еще находящиеся на главной последовательности как наше Солнце, с уже приближающимися к финальной стадии своей жизни. Как выяснилось, у стареющих звезд часто не хватает близких планет.

Ученые объясняют, что даже без прямого "поглощения" расширяющаяся звезда оказывает мощное гравитационное и приливное влияние. Это может привести к сокращению орбит, потере атмосферы или полному разрушению планет. В некоторых случаях мир может быть буквально разорван гравитацией своей звезды.

Поскольку звезды с массой Солнца эволюционируют по схожему сценарию, эти наблюдения позволяют заглянуть в будущее Солнечной системы. По оценкам исследователей, Земля, вероятно, будет уничтожена не через условные 5 миллиардов лет, а раньше. Будет ли тогда человечество неизвестно, но судьба планеты Земля уже определена.

